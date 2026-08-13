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Obra nueva en venta en Narlidere

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Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
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Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turquía
de
$254,801
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
En la ubicación de Narlıdere, se elevará en los bosques de Balçova y se volverá de cara a la famosa vista de la bahía de Esmirna. Un lado de ustedes serán los centros comerciales İstinye Park y Agora, y el otro lado se abrirá a los populares centros turísticos del Egeo como Seferihisar, Urla…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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