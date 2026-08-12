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Casas con piscina en Venta en Marmara Region, Turquía

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Casa 4 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Casa 4 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Descubre estas exquisitas villas triplex ubicadas a sólo 2 km de la playa de Gurpınar en el …
$1,84M
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Casa 5 habitaciones en Umraniye, Turquía
Casa 5 habitaciones
Umraniye, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Estas villas semiconjuntas se encuentran en un complejo residencial en Ümraniye, istanbul, u…
$1,41M
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Casa 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Casa 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 179 m²
Basaksehir se está convirtiendo rápidamente en uno de los lugares más buscados de Estambul, …
$512,525
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 1 habitación en Buyukcekmece, Turquía
Villa 1 habitación
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 3/6
Proyecto de casa adosada de 3+1 pisos en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto para obt…
$950,000
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Villa 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Villa 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Villa 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
ID ST BI-382Información básica:Bahçeşehir districtMandato de terminación de la construcción:…
$690,000
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Tipos de propiedades en Marmara Region

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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