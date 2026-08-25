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Casas en Venta en Sariyer, Turquía

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7 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en , Turquía
Casa 7 habitaciones
, Turquía
Dormitorios 7
Área 503 m²
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, …
$2,47M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 6 habitaciones en Sariyer, Turquía
Casa 6 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 4
Villas Pareadas de 5 Dormitorios con Piscina Privada y Ascensor en Sarıyer Demirciköy Ubicad…
$832 749
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Casa 6 habitaciones en , Turquía
Casa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 354 m²
Número de plantas 1
Ciudadanía turca (segundo pasaporte)Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilidad, p…
$2,05M
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Dúplex 4 habitaciones en Sariyer, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Número de plantas 20
Apartamentos a poca distancia de Vadi İstanbul en Sarıyer El proyecto está ubicado en el dis…
$2,95M
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Villa 7 habitaciones en Sariyer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
For sale | Villa | Zekeriyaköy | ?Triplex ?400 Sqm ?2 Living room ?5 Bedroom ?5 Bathr…
$1,80M
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Villa 8 habitaciones en Sariyer, Turquía
Villa 8 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 4
FOURLEX 600 M2 NET KAPALI ALAN 500 M2 OTURUM ARSA PANORAMİK MANZARALI / HAVUZ /   KAPALI…
$4,73M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 habitaciones en Sariyer, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 4
ZEKERİYAKÖY ?Fourlex ?Müstakil ?Net kapalı alan 520m2 ?Arsa 600m2 ?1 Salon ?6 Oda ?5 …
$5,11M
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