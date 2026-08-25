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Casas en Venta en Beyoglu, Turquía

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Habitaciones 3
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Habitaciones 12
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Casa 3 habitaciones en Beyoglu, Turquía
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Beyoglu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Número de plantas 2
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