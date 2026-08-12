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Casas en la montaña en Venta en Marmara Region, Turquía

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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 450 m²
Piso 1/1
Casas de Montaña en El Bosque en Bursa Osmangazi Las casas se encuentran cerca de la zona ho…
$633,630
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 4
Propiedades con vistas a la naturaleza cerca de la playa en Yalova Çınarcık Çınarcık es una…
$175,674
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes en un Complejo en Gümüştepe, Nilüfer El barrio de Gümüştepe, ubicado e…
$753,969
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177,812
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$662,754
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Casa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Casa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 3
Villas de 5 Dormitorios en la Zona en Expansión de Samanlı, Yalova Yalova está ganando popul…
$286,347
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Dúplex 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 194 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$204,368
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 3/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$146,637
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Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$718,176
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$355,624
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 3/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$152,559
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Casa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Lago en un Proyecto con Piscina en Sapanca, Sakarya Las casas adosadas e…
$190,352
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$576,157
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$648,899
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Villa 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Piso 1/3
Triplex Villa con piscina independiente y ascensor en Yalova Kadıköy La villa triplex se enc…
$680,073
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$244,780
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 310 m²
Piso 1/2
Villas Duplex Independientes en Prestigioso Complejo de Villas en Mudanya, Bursa Situadas en…
$795,536
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Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$146,637
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$124,699
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$324,449
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Villa 6 habitaciones en , Turquía
Villa 6 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Villa Tríplex Independiente con Vista al Mar en Venta en Akköy, Yalova Gracias a su proximid…
$408,737
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Villa 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Villa 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Piso 1/3
Villa independiente con vistas a la naturaleza en Nilüfer Bursa Gümüştepe, donde se ubican l…
$576,157
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
Apartamento Dúplex Amueblado con 2 Dormitorios en Yalova Termal El apartamento está situado …
$110,174
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$214,760
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$636,198
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Casa 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Casa 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Piso 1/2
Elegantes Villas de 5 Dormitorios en Venta en Bursa Mudanya El barrio de Bademli es una de l…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Mudanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en Mudanya Halitpaşa Halitpaşa, una zona exclusiva y de re…
$1,21M
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Tipos de propiedades en Marmara Region

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