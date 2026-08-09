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Casas en Venta en Avcilar, Turquía

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Casa 4 habitaciones en Avcilar, Turquía
Casa 4 habitaciones
Avcilar, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Situado en el pintoresco distrito de Avcılar de istanbul, estas villas ofrecen un ambiente d…
$652,623
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Villa en G 146 Sokagi, Turquía
Villa
G 146 Sokagi, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Elysian Villas
$411,813
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Casa 5 habitaciones en Avcilar, Turquía
Casa 5 habitaciones
Avcilar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 2
Villas en venta en Avcılar, Estambul, a 800 m del lago Küçükçekmece Las villas en Estambul e…
$440,341
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