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Casas en Venta en Provincia de Sakarya, Turquía

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Sapanca
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7 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas con Vista al Lago Sapanca, Rodeadas de Naturaleza en Sakarya Sapanca Sapanca es una e…
$438,673
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Casa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Casa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Lago en un Proyecto con Piscina en Sapanca, Sakarya Las casas adosadas e…
$189,952
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Villa 4 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 277 m²
Número de plantas 3
Villas con Vista al Bosque y Piscinas Privadas en una Comunidad Cerrada en Sapanca Sapanca, …
$584,511
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DD CO DEDD CO DE
Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villas en Venta en Sapanca en un Complejo con Piscina privada Estas villas se encuentran en …
$549,788
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Villa con Piscina Privada y Vista al Bosque en Sapanca, Sakarya Sapanca es considerado el pa…
$647,013
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Villa 5 habitaciones en Sapanca, Turquía
Villa 5 habitaciones
Sapanca, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
$198,159
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Kocaali, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kocaali, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
$143,666
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Tipos de propiedades en Provincia de Sakarya

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