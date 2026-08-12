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Adosados en Venta en Marmara Region, Turquía

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9 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Piso 1/3
Casas Espaciosas y de Diseño Moderno en Bursa Nilüfer Özlüce Özlüce es un distrito con plani…
$1,04M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 394 m²
Bienvenido a una experiencia de vida excepcional en istanbul. Esta exquisita propiedad abarc…
$999,362
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 6 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$889,060
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TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Dalyan, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dalyan, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Bienvenido a una experiencia excepcional en izmir. Esta exquisita propiedad abarca 284 m2, o…
$1,55M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 1
Modernas Casas Pareadas con Zonas Sociales en Yenişehir, Pendik, Estambul Las casas pareadas…
$691,620
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Piso 3/6
Proyecto de casa adosada de 3+1 pisos en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto para obt…
$950,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
$576,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en , Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
¿Por qué elegir este proyecto?Para inversores:Ubicación de alto crecimiento: cerca de Kanal …
$498,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso 3/6
Proyecto de vivienda adosada de 4+1 viviendas en Başakşehir Inversión y ciudadanía: Apto …
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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