Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çekmeköy
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Cekmekoy, Turquía

;
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en , Turquía
Casa 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Piso 2/4
$14,82M
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Casa 9 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 538 m²
Número de plantas 3
Villas con amplios jardines y vistas a la naturaleza en Çekmeköy Las villas están situadas e…
$2,10M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Figen Sokak, Turquía
Casa 3 habitaciones
Figen Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 1/4
$12,61M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir