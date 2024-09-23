  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konyaalti
  4. Piso en edificio nuevo Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya

Piso en edificio nuevo Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya

Konyaalti, Turquía
$144,799
28
ID: 27782
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Konyaalti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamento de 1 Dormitorio en un Complejo Seguro con Estacionamiento Interior en Konyaaltı, Antalya

Antalya ofrece un estilo de vida costero vibrante con clima cálido, hermosas playas, rica historia y modernas comodidades, lo que la convierte en un destino popular tanto para residentes como para turistas. Ubicado frente al Hospital Estatal de Konyaaltı en el distrito de Hurma de Konyaaltı. Debido a su proximidad al mar, el apartamento ofrece numerosas comodidades en Antalya, ya que se encuentra en una zona en desarrollo con instalaciones sociales y uno de los barrios más preferidos de la ciudad.

El apartamento de 1+1 a la venta en un complejo seguro destaca por su proximidad a las necesidades diarias, como el supermercado más cercano, la panadería y la estación de taxis, que están a 200 metros de distancia. El apartamento está idealmente situado a 2,5 km de la playa de Konyaaltı, a 2,6 km del puerto deportivo Setur Marina, a 2,9 km de las instalaciones del teleférico Sarısu, a 5,4 km del Hospital Olimpos, a 13 km de Kaleiçi (el casco antiguo) y a 26,5 km del Aeropuerto de Antalya.

El apartamento completamente nuevo, que tiene un balcón y vistas a la montaña, forma parte de un increíble proyecto construido sobre un terreno de 2.435 m². El complejo incluye comodidades exclusivas como piscina, piscina infantil, ascensor, parque infantil, gimnasio, sauna, sala de juegos, sala de billar, pabellón, seguridad las 24 horas y sistema de cámaras.

El Antalya apartamento en venta en el complejo seguro con vista a la piscina está equipado con un sistema de calefacción por suelo radiante. Dentro del apartamento, hay una sala de estar, una cocina de planta abierta, un dormitorio, un balcón, un baño y un aseo.


AYT-04506

Localización en el mapa

Konyaalti, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Edificio de apartamentos For Sale New Apartments Project in Alanya Avsallar
Alanya, Turquía
de
$120,383
Barrio residencial Newly built, spacious 3 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$145,211
Barrio residencial The complex in the suburbs of Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$122,789
Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Turquía
de
$200,003
Complejo residencial The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Turquía
de
$191,028
Piso en edificio nuevo Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya
Konyaalti, Turquía
de
$144,799
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Mostrar todo Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$930,010
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un gran centro regional situado …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$314,616
La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia alrededor de la hora, un gran aparcamiento.Terminación - Julio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa IntercomunicaciónCocina equipadaMuebles de cocina Siemens (hob, horno, capucha)Aire acondicionado en cada habitaciónUbicación e infraes…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones