Piso en edificio nuevo Apartamento a estrenar con vistas a la montaña en Konyaaltı Antalya

Apartamento de 1 Dormitorio en un Complejo Seguro con Estacionamiento Interior en Konyaaltı, Antalya

Antalya ofrece un estilo de vida costero vibrante con clima cálido, hermosas playas, rica historia y modernas comodidades, lo que la convierte en un destino popular tanto para residentes como para turistas. Ubicado frente al Hospital Estatal de Konyaaltı en el distrito de Hurma de Konyaaltı. Debido a su proximidad al mar, el apartamento ofrece numerosas comodidades en Antalya, ya que se encuentra en una zona en desarrollo con instalaciones sociales y uno de los barrios más preferidos de la ciudad.

El apartamento de 1+1 a la venta en un complejo seguro destaca por su proximidad a las necesidades diarias, como el supermercado más cercano, la panadería y la estación de taxis, que están a 200 metros de distancia. El apartamento está idealmente situado a 2,5 km de la playa de Konyaaltı, a 2,6 km del puerto deportivo Setur Marina, a 2,9 km de las instalaciones del teleférico Sarısu, a 5,4 km del Hospital Olimpos, a 13 km de Kaleiçi (el casco antiguo) y a 26,5 km del Aeropuerto de Antalya.

El apartamento completamente nuevo, que tiene un balcón y vistas a la montaña, forma parte de un increíble proyecto construido sobre un terreno de 2.435 m². El complejo incluye comodidades exclusivas como piscina, piscina infantil, ascensor, parque infantil, gimnasio, sauna, sala de juegos, sala de billar, pabellón, seguridad las 24 horas y sistema de cámaras.

El Antalya apartamento en venta en el complejo seguro con vista a la piscina está equipado con un sistema de calefacción por suelo radiante. Dentro del apartamento, hay una sala de estar, una cocina de planta abierta, un dormitorio, un balcón, un baño y un aseo.

AYT-04506