Piso en edificio nuevo Pisos de Inversión en Antalya Cerca del Hospital

Pisos de un Nuevo Proyecto en Antalya Kepez

Los pisos están situados en el barrio de Göçerler, Kepez, Antalya. La región alberga muchos proyectos de élite en Kepez y ha aumentado su valor aún más con la construcción del Hospital de la Ciudad.

Se encuentran a 100 m de la parada de autobús más cercana, a 5,5 km de la estación de autobuses, a 5,9 km del zoológico, a 7 km del centro comercial Özdilek, a 11 km de las playas de Konyaaltı y a 18 km del aeropuerto.

El proyecto tiene una superficie total de construcción de 14.085 m² y consta de 4 bloques. El proyecto cuenta con un ascensor totalmente automático con control de frecuencia, vestíbulo de entrada, sistema central de satélite, zonas ajardinadas especiales, sistema de calefacción central, generador, aparcamiento interior, sistemas de rociadores y extinción de incendios, iluminación con sensores, sistema de ventilación, sistema de descalcificación de agua, piscina, piscina infantil, gimnasio, sauna, zona de juegos infantiles al aire libre, sistema de cámaras de circuito cerrado 24/7, entrada privada al complejo y edificio de seguridad. El proyecto ha sido diseñado para aprovechar al máximo las condiciones geográficas y climáticas gracias a su ubicación y a sus características de uso mixto. El proyecto puede reorientar la vida comercial de Kepez, en la región montañosa de Masa.

Los pisos de 2 dormitorios disponen de salón, cocina, baño y balcón.

Los pisos en venta en Antalya disponen de aislamiento térmico y acústico, puertas de acero, carpintería exterior de PVC, revestimiento de suelo cerámico, sanitarios, aire acondicionado con sistema múltiple o VRF, calefacción central, sistema de agua caliente, juego empotrado, armarios de cocina de primera calidad, guardarropa, escaleras de aluminio y barandillas de balcón.

AYT-03672