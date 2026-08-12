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Apartamentos en la montaña en venta en Estambul, Turquía

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Fatih
684
Beylikduzu
484
Eyupsultan
267
Basaksehir
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35 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
TOP TOP
Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
VAT
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$564,611
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Apartamento 5 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$1,25M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 24
Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas en un Complejo a 200 m de la Costa en Kartal Ka…
$889,060
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Apartamento 4 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$1,39M
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Apartamento 4 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$538,055
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Apartamento 3 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$399,500
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Apartamento 3 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$887,906
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Apartamento 5 habitaciones en Sultangazi, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Sultangazi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un amplio proyecto en Sultangazi, Estambul Estos apartamentos están ubicados…
$680,073
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Apartamento 6 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 514 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$5,21M
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Apartamento 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 246 m²
Apartamentos en un proyecto cerca de paradas de transporte público en Acıbadem Üsküdar Los a…
$2,36M
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Apartamento 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
The project lies in the Mahmud Bey section of Istanbul's European side, along the Basin Expr…
$479,000
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Ático Ático 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
$108,866
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Apartamento 2 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Cuál es el estilo de vida más creativo y cómodo aquí. La vida es el arte de crear significa…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Atasehir, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Atasehir, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 5/10
Four Bedrooms Apartment with Smart Home System The project is built next to the financial…
$1,31M
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Apartamento 1 habitación en Maltepe, Turquía
Apartamento 1 habitación
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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Apartamento 1 habitacion en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$66,817
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/19
$241,409
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Apartamento 5 habitaciones en Umraniye, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Umraniye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 265 m²
4 Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Çekmeköy in one of Turkey's famous building compan…
$863,000
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
$97,806
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
$100,226
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Apartamento 2 habitaciones en Pendik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 5/10
Duplex One Bedroom Apartment For Sale In Pendik , new and unique project, which has a high i…
$726,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kartal, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kartal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 1/22
The new project is located in the Kartal -Istanbul area, in the site 5800m2, with a sea view…
$240,000
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Ático Ático 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$80,526
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Apartamento 2 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
$123,151
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
$430,651
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Apartamento 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
$102,415
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Apartamento 4 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 213 m²
Piso 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08M
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Tipos de propiedades en Estambul

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

con Garaje
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con Piscina
con Vista al lago
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