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Áticos en Venta Estambul, Turquía

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Sisli
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Kadikoy
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19 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Pisos con alto potencial de alquiler cerca de la costa en Kadıköy Estambul Los apartamentos …
$345,233
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Ático Ático 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 7/7
Amplia propiedad con vistas despejadas al mar en un edificio con ascensor en Sultanahmet Est…
$220,533
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Ático Ático 2 habitaciones en Besiktas, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6/6
Apartamentos de 1 Dormitorio con Terraza, Listos Para Entrar a Vivir, en Beşiktaş, Estambul …
$544,982
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Ático Ático 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 339 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con Vistas a la Ciudad y al Bósforo en un Complejo en Üsküdar Istanbul Üsküdar …
$1,87M
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Ático Ático 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Pisos nuevos cerca de la estación de tren de Marmaray y de la playa de Moda en Kadıköy Pisos…
$429,520
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Ático Ático 7 habitaciones en Uskudar, Turquía
Ático Ático 7 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Apartamento a poca distancia del Metro y del Ferry en Üsküdar El apartamento en venta se enc…
$5,50M
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Ático Ático 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 260 m²
Número de plantas 17
Apartamentos con vistas al mar en un lujoso proyecto con marina privada en Bakırköy, Estambu…
$16,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 9
Pisos en un proyecto de arquitectura horizontal en Beyoğlu, Estambul El proyecto con arquite…
$994,131
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Ático Ático 2 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Apartamentos de inversión con alta renta İncome oportunidad en Estambul. Los apartamentos es…
$355,624
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Ático Ático 7 habitaciones en Esenyurt, Turquía
Ático Ático 7 habitaciones
Esenyurt, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 363 m²
Número de plantas 4
Amplios Pisos con Techos Altos en Esenyurt Estambul Los pisos de nueva construcción están si…
$749,351
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Ático Ático 9 habitaciones en Sisli, Turquía
Ático Ático 9 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 765 m²
Piso 21/21
Apartamentos en una Residencia de Ultra Lujo en Şişli Nişantaşı Los apartamentos llave en ma…
$14,34M
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Ático Ático 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Ático Ático 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 674 m²
Número de plantas 4
Apartamentos listos para entrar a vivir en un proyecto cerca de la costa en Estambul Los apa…
$4,40M
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Ático Ático 6 habitaciones en Sisli, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Sisli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 574 m²
Número de plantas 42
Apartamentos equipados con sistema Smart Home cerca de paradas de transporte público en Esta…
$6,74M
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Ático Ático 3 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Apartamentos de Inversión Cerca del Mar en Kadıköy Estambul Los apartamentos están situados …
$314,058
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Ático Ático 1 habitación en Sisli, Turquía
Ático Ático 1 habitación
Sisli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 396 m²
Piso 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Ático Ático 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
$563,829
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Ático Ático 3 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$115,087
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Ático Ático 6 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 6/6
$73,735
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Ático Ático 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$80,526
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Parámetros de las propiedades en Estambul, Turquía

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