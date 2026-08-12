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Apartamentos de varios niveles en venta en Estambul, Turquía

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Kucukcekmece
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Beyoglu
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24 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 3
Apartamento de dos niveles en una zona turística de Estambul bajo inversiónTaksim Street/Nan…
$145,130
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Eyupsultan, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/28
$283,707
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gungoren, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gungoren, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 16
$180,345
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$609,644
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$267,413
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Silivri, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Silivri, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
$180,000
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bahcelievler, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bahcelievler, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 9
$618,327
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 18/4
$463,949
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/19
$241,409
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Koşuyolu Koru EvleriDescripción del proyectoAdecuado para la ciudadaníaLa escritura de títul…
$2,45M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bagcilar, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bagcilar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 10
$905,147
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/26
$273,460
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/14
$231,222
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Zeytinburnu, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Zeytinburnu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
$2,20M
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 14
$492,172
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Kagithane, Turquía
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Kagithane, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 10/15
Luxrious and Spacious Duplex Apartment With Sea View in a residential project is located in …
$350,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3
$430,651
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 6
Baltalimanı Yalı Dairesi 4+1 6. Kat 200m2 Kiracılı  Kiracı 45.000 Tl ödüyor
$3,59M
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/16
$366,779
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Catalca, Turquía
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Catalca, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/5
$197,058
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Beyoglu, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/18
$463,949
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Apartamentos multinivel en Basaksehir, Turquía
Apartamentos multinivel
Basaksehir, Turquía
$290,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kucukcekmece, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 14
$489,096
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sariyer, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sariyer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Actualmente se está llevando a cabo un notable proyecto en Estambul, que se encuentra en el …
$647,612
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