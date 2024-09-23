  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bornova
  4. Apart hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

Apart hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

Bornova, Turquía
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33147
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Bornova

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

¿Quieres ganar ingresos pasivos en dólares sin la molestia? Su oportunidad - TRYP by Wyndham apartamentos en Izmir!

Como propietario de una habitación de hotel en Turquía, no tienes que hacer nada – la marca global Wyndham Hotels hace todo por ti. Usted simplemente recibe sus ingresos – cada mes, en dólares, directamente a su tarjeta.

¡Hasta un 14% de rendimiento anual sobre inversión y un bono de pago mensual para inversores!

  • Opciones de compra: 1/4, 1/2, o toda la unidad.

Precios:

  • De USD 39,150 para 1/4 unidad
  • De USD 78,300 para 1/2 unidad
  • Desde USD 152,200 para una unidad completa

Términos: 50% de pago, plan de instalación de 12 meses.

Fecha final: marzo 2027.

Profitability and payback:

  • Garantizado: 6% anual en USD durante 7 años (pagos a partir del mes sexto).
  • Actual: 12-14% por año.
  • Regreso: 7-10 años.
  • Capitalización: 25-30%.

Sus beneficios como inversor:

  1. Ingresos garantizados en USD. Los pagos mensuales fijos por 7 años se especifican en el contrato + piscina de alquiler.
  2. Inicio rápido con pagos. Los primeros pagos se reciben 6 meses después de firmar el contrato.
  3. Bajo umbral de entrada. 1/4 habitaciones – desde USD 39,150.
  4. Administración completa de Wyndham. El manejo profesional maneja todo desde encontrar invitados a mantenimiento.
  5. Exención fiscal. No pagues impuestos de propiedad.
  6. Cero comisiones. Sin cargos de agente.

¿Por qué Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts es un líder mundial en la industria de la hospitalidad:

  • Más de 9.200 hoteles en 95 países;
  • Más de 112 millones de invitados anuales;
  • 25 marcas, incluyendo el TRYP premium de Wyndham.

Estás invirtiendo no sólo en bienes raíces, sino en un modelo de negocio probado gestionado por un operador internacional.

Ubicación: Centro de Oportunidades

El aparthotel está situado en el distrito de Bornova de Izmir, que es:

  • el corazón de la tercera ciudad más grande de Turquía;
  • Proximidad al puerto comercial;
  • Cerca del centro de exposiciones más grande, Fuar Izmir (alto flujo turístico);
  • Cerca está el primer centro comercial de Turquía, Point Bornova, con un techo retráctil.

Tema básico:

Esto no es sólo una compra de bienes raíces: es un negocio pasivo listo con términos transparentes, una marca global y un ingreso de divisas garantizado. ¡Conviértete en el propietario de una habitación de hotel en Izmir hoy!

Localización en el mapa

Bornova, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$790,326
Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$850,628
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Oba, Turquía
de
$127,060
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alanya, Turquía
de
$238,888
Complejo residencial Sea view apartments in a new residential complex, Maltepe district, Istanbul, Turkey
Maltepe, Turquía
de
$517,718
Está viendo
Apart hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Bornova, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial litore Residence Alanya
Barrio residencial litore Residence Alanya
Barrio residencial litore Residence Alanya
Barrio residencial litore Residence Alanya
Barrio residencial litore Residence Alanya
Mostrar todo Barrio residencial litore Residence Alanya
Barrio residencial litore Residence Alanya
Kargicak, Turquía
de
$128,128
-Cada apartamento en Litore reside su propio toque. Bendecida con una perspectiva soleada, esta excepcional residencia de 110 metros cuadrados ofrece paz, espacio, luz y conveniencia sin compromiso. Es un corto paseo a la playa. Esta es una oportunidad excepcional para comprar uno de los últ…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$48,940
Infraestructura compleja:Aparcamiento exteriorEstación de carga eléctricaServicio de trasladoRestauranteCaféMinimercadoPiscina con terraza solariumAquaparkParque infantilZona de relajación (billiards, PlayStation, cine)GimnasioBaño turcoPeluqueríaSuperficie barrocaGazebosTerminación - Diciem…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Mostrar todo Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones