Apart hotel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

¿Quieres ganar ingresos pasivos en dólares sin la molestia? Su oportunidad - TRYP by Wyndham apartamentos en Izmir!

Como propietario de una habitación de hotel en Turquía, no tienes que hacer nada – la marca global Wyndham Hotels hace todo por ti. Usted simplemente recibe sus ingresos – cada mes, en dólares, directamente a su tarjeta.

¡Hasta un 14% de rendimiento anual sobre inversión y un bono de pago mensual para inversores!

Opciones de compra: 1/4, 1/2, o toda la unidad.

Precios:

De USD 39,150 para 1/4 unidad

De USD 78,300 para 1/2 unidad

Desde USD 152,200 para una unidad completa

Términos: 50% de pago, plan de instalación de 12 meses.

Fecha final: marzo 2027.

Profitability and payback:

Garantizado: 6% anual en USD durante 7 años (pagos a partir del mes sexto).

Actual: 12-14% por año.

Regreso: 7-10 años.

Capitalización: 25-30%.

Sus beneficios como inversor:

Ingresos garantizados en USD. Los pagos mensuales fijos por 7 años se especifican en el contrato + piscina de alquiler. Inicio rápido con pagos. Los primeros pagos se reciben 6 meses después de firmar el contrato. Bajo umbral de entrada. 1/4 habitaciones – desde USD 39,150. Administración completa de Wyndham. El manejo profesional maneja todo desde encontrar invitados a mantenimiento. Exención fiscal. No pagues impuestos de propiedad. Cero comisiones. Sin cargos de agente.

¿Por qué Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts es un líder mundial en la industria de la hospitalidad:

Más de 9.200 hoteles en 95 países;

Más de 112 millones de invitados anuales;

25 marcas, incluyendo el TRYP premium de Wyndham.

Estás invirtiendo no sólo en bienes raíces, sino en un modelo de negocio probado gestionado por un operador internacional.

Ubicación: Centro de Oportunidades

El aparthotel está situado en el distrito de Bornova de Izmir, que es:

el corazón de la tercera ciudad más grande de Turquía;

Proximidad al puerto comercial;

Cerca del centro de exposiciones más grande, Fuar Izmir (alto flujo turístico);

Cerca está el primer centro comercial de Turquía, Point Bornova, con un techo retráctil.

Tema básico:

Esto no es sólo una compra de bienes raíces: es un negocio pasivo listo con términos transparentes, una marca global y un ingreso de divisas garantizado. ¡Conviértete en el propietario de una habitación de hotel en Izmir hoy!