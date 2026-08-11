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Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
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Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$695,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
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Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquía
de
$666,933
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Todo está a tu alcance en Izmir; redes de transporte, centros comerciales, increíble espacio habitable... Áreas de vida social: -Piscina al aire libre y piscina infantil -Fitness, Pilates Hall y Yoga Terrace -Área de juegos infantiles -Estación de trabajo -Sauna y Steam Room -Cabildeo y área…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Mostrar todo Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$188,728
Año de construcción 2023
¿Abrazamos la ciudad con el sol que saldrá a su hogar en cuatro estaciones? Verá la vida metropolitana desde una vista completamente diferente en este proyecto, donde podrá disfrutar del azul al máximo con sus casas y oficinas adyacentes al mar, y donde la calidad se encuentra con la elegan…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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