Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Comunidad Valenciana
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

;
Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
Alicante
714
Mostrar más
Adosado Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Amplio adosado renovado de 3 dormitorios con vistas al mar cerca de La Mata . Amplio adosado…
$406,802
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 222 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa adosada con amplia azotea, jardín y piscina privada, situada cerca de la …
$474,350
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Villas Elegantes de 3 Dormitorios con Jardines Privados en Sierra Cortina Finestrat Ubicadas…
$629,782
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Moderna casa adosada de playa con piscina privada, terraza en la azotea y vistas al mar junt…
$445,193
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Adosado de 3 dormitorios al lado de la playa de Higuericas en La Torre de la Horadada. Adosa…
$340,532
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Chalet pareado de 4 dormitorios frente al mar en Campoamor . Amplio chalet adosado con cuatr…
$928,936
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Encantadora casa adosada completamente amueblada y lista para llaves, con amplia terraza, co…
$344,316
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir