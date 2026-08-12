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Adosados en la montaña en Venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Torrevieja
95
Benidorm
4
Alicante
12
Alicante
714
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18 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Gran casa adosada amueblada y lista con llave con piscina privada, jardín y terraza en la az…
$410,318
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Adosado Adosado 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Bonita casa adosada esquinera con gran jardín, piscina comunitaria, pista de pádel y vistas …
$493,537
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Atractiva casa adosada premium con terraza, piscina privada y una enorme parcela ubicada en …
$687,716
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Fantástica casa adosada de lujo con terraza, piscina privada y garaje ubicada en una zona pr…
$568,851
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 1
Casa adosada de lujo de alta gama con un precioso jardín privado y piscina comunitaria, ubic…
$345,592
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Villas Elegantes de 3 Dormitorios con Jardines Privados en Sierra Cortina Finestrat Ubicadas…
$629,782
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria situada junto a un c…
$422,287
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Adosado Adosado 7 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 276 m²
Número de plantas 2
Exclusiva casa adosada grande con piscina, terraza en la azotea y amplio trastero ubicado en…
$572,133
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 3
Exquisita casa adosada con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista…
$826,415
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rojales, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rojales, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 1
Moderna casa adosada lista para entrar a vivir, con piscina privada, jardín y terraza en la …
$366,439
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Tu Oasis en Sierra Cortina! Nueva promoción de obra nueva en Finestrat, Adosados del promoto…
$617,632
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Daya Nueva, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Daya Nueva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN DAYA NUEVA Residencial de obra nueva de pareados y adosados en…
$263,774
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Precioso duplex completamente amueblado, situado a dos km. de la playa de los náufragos, en …
$204,560
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN BUSOT.  Residencial de obra nueva de adosados y pareados en Bus…
$247,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Busot, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Busot, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Residencial de obra nueva de adosados y chalets adosados en Busot.Preciosos adosados de 2 do…
$200,253
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Casa adosada en Alicante, zona de Gran Alacant, urbanización Puerto Marino.  ¡Si quieres …
$215,218
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
En el centro de la bonita localidad de Benijófar se encuentra actualmente en construcción un…
$181,950
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Monforte del Cid, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Monforte del Cid, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Nueva construcción de Casas adosadas en Alicante en Monforte del Cid ( Elche) cerca del camp…
$236,858
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

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con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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