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Adosados en Venta en Elche, Španjolska

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El complejo se encuentra en la provincia de Alicante, en la pintoresca zona de La Marina, en…
$530,532
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Adosado Adosado 3 habitaciones en la Marina, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
la Marina, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Ubicado en Elche, este conjunto residencial ofrece una exclusiva colección de 7 adosados dis…
$529,290
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Elche, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Elche, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Casa centenaria en Elche, con orientación Este, se puede construir bajo + 5 plantas, actualm…
$199,176
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