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Adosados en Venta en Villajoyosa, Španjolska

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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Vila Joiosa, este exclusivo adosado ofrece una exp…
$1,90M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
El Aster Residencial es un complejo privado situado a sólo 100 metros del mar en la ciudad s…
$322,009
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Fantástica casa adosada de dos plantas ubicada dentro de un complejo residencial con jardine…
$659,435
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$637,221
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Aster Residencial es un complejo privado ubicado a solo 100 metros del mar, en la ciudad nor…
$376,503
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