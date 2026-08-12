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Adosados en Venta en Huerta Norte, Španjolska

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Godella
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5 propiedades total found
Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 224 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$857,366
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Adosado Adosado en Godella, Španjolska
Adosado Adosado
Godella, Španjolska
Área 218 m²
Virentia, nombre que con el que se ha bautizado a este sector de Godella, significa ‘vegetac…
$885,983
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Adosado Adosado 3 habitaciones en El Puig, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Puig, Playa del Puig .140 m2, 3 habitaciones, 2 baños, casi nuevo, aa, armarios, calefacción…
$464,923
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en El Puig, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
El Puig, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Se vende luminoso adosado en El Puig (Valencia). Consta de 3 dormitorios, 2 baños completos,…
$274,574
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Godella, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Godella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Pareado ubicado en una de las mejores urbanizaciones en el centro mismo de Campolivar, muy b…
$484,920
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