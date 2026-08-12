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Propiedades residenciales en venta en Zabljak, Montenegro

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apartamentos
10
casas independientes
20
30 propiedades total found
Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta es una acogedora casa de campo con una superficie de 58 m2 con una gran parcela de 4,6…
$219,379
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
¡Tu casa de montaña con un panorama de Alp! Venta una casa acogedora de 100 m2 en el pueblo …
$255,646
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Venta una casa acogedora y totalmente amueblada en la pintoresca zona de Borie, a solo 5 km …
$310,921
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Venta es una villa de lujo totalmente equipada en la prestigiosa zona de Borie, a pocos minu…
$689,783
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Presentamos a su atención una magnífica casa de 4 plantas Savoja Žabljak, ideal para una est…
$665,025
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
En venta la mitad de la casa con una superficie total de 130 m2 con dos terrazas, situada a …
$143,945
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Casa 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Área 53 m²
Número de plantas 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$325,101
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Venta es una casa acogedora y totalmente legalizada en uno de los lugares más bellos de Mont…
$491,847
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Casa 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Esta casa de 60 m2, incluyendo una terraza, se encuentra a sólo 4 kilómetros del centro de Ž…
$122,103
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/4
Una oportunidad única para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Žabljak, el edific…
$185,322
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Apartamento 3 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento totalmente renovado de 95 m2, situado en el sexto piso d…
$323,085
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Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Zabljak, Durmitor – 1.500 m sobre el nivel del mar; naturaleza intacta, aire limpio de monta…
$5,89M
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Venta es un negocio operativo de alquiler de nuevas casas en la pintoresca zona de Razvrše, …
$310,921
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 168 m²
Venta es una propiedad atractiva en el corazón de Zabljak, incluyendo una casa de piedra de …
$1,07M
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Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Área 250 m²
Un nuevo restaurante se vende o alquila en un gran lugar en Zabljak. La superficie del edifi…
$709,020
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Ofrecemos a la venta dos casas totalmente listas para vivir ubicadas en una de las zonas más…
$260,065
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Una acogedora casa situada en un lugar pintoresco - el pueblo de Pitomine, Zabljak se ofrece…
$362,741
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
El apartamento está situado en el corazón de Podgorica, rodeado de todas las instalaciones c…
$253,918
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 283 m²
Ofrecemos una exclusiva en escala y concepto de una villa de primera clase situada en una de…
$2,88M
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Apartamento 1 habitación en Zabljak, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Un hermoso apartamento de un dormitorio en venta en Žabljak, situado a solo 3 minutos a pie …
$147,710
VAT
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
En venta es una casa acogedora y espaciosa de 200 m2 con terraza de 33 m2, situada en una pa…
$329,490
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 164 m²
En venta, se ofrece una casa amueblada de tres plantas de 164 m2, situada en una zona tranqu…
$253,343
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Villa en Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
En venta es una acogedora casa de dos plantas de 96 m2, situada en una parcela de 525 m2, a …
$166,976
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Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Área 105 000 m²
Venta es un atractivo terreno de 105.000 m2, situado en Rudinitsa, la comunidad de Plugin, c…
$1,84M
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Casa 6 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Lujosa casa de cuatro habitaciones con sauna cerca del lago Negro en Zabljak.La planta baja …
$558,995
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Venta lux apartamento de dos dormitorios en Žabljak en nuevo edificio en el mismo centro de …
$180,192
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Área 57 m²
Venta de un lujoso apartamento de tres habitaciones en Zabljak en una nueva casa en el coraz…
$180,096
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Casa 4 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 4
Área 192 m²
Descripción Toads, centro. Casa de cuatro plantas con cuatro dormitorios Zona 192 metros cua…
$454,085
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Casa 3 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Продается действующий бизнес по аренде в Жабляке: дом для отдыха Семейный дом в очень живоп…
$332,424
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Продажа таунхауса на 2 этажа площадью 45 кв м, полностью укомплектованного мебелью и посудой…
$108,194
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