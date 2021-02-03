  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Boreti
  4. Complejo residencial Residential Complex in Becici

Complejo residencial Residential Complex in Becici

Boreti, Montenegro
de
$171,527
;
3
Dejar una solicitud
ID: 39760
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 50
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 10/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti
  • Dirección
    Sremskog fronta, 22

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Français Français
Polski Polski
Русский Русский
Un complejo de apartamentos turísticos en Becici, uno de los pueblos turísticos más buscados de la Riviera Budva, a solo un par de minutos a pie del paseo marítimo y la playa. La arquitectura del edificio combina revestimientos de piedra natural y paneles de madera con balcones panorámicos en todos los niveles: la fachada está diseñada para maximizar las vistas del mar y las montañas. Características clave • Número de pisos: 2 niveles subterráneos (parque) + planta baja + 4 plantas (2G+P+4) • Número de unidades actualmente en venta: 20 apartamentos (1a a 3a planta) • Aparcamiento: dos niveles subterráneos, ascensor, trasteros • Acabados de área común: cerámica de mármol (algas, escaleras) • Etapa del proyecto: preventa, etapa temprana de ejecución Sobre el complejo El edificio está situado en el interior de una zona residencial de Becici, lejos de la carretera costera principal, que garantiza un ambiente más tranquilo manteniendo la distancia a pie al mar. Los apartamentos están disponibles en diseños de una o dos habitaciones, con la mayoría de las unidades con terraza privada. Algunos apartamentos en las plantas superiores tienen diseños ampliados con dos dormitorios y armarios adicionales. Ubicación • Playa Becici – aprox. 390 m • Splendid Conference & Spa Resort - aprox. 230 m • Tienda de comestibles en la misma calle (Sremskog Fronta) - a poca distancia • supermercado Megamercado: aprox. 270 m • Inicio del paseo Budva - aprox. 700 m • Budva Old Town (Citadel) - aprox. 2,5 km • Aeropuerto Tivat - aprox. 19 km cuando el cuervo vuela (aproximadamente 25-30 minutos en coche) potencial de inversión El estado de la propiedad es un bloque de apartamentos turístico, que implica un enfoque en alquileres a corto plazo y tráfico turístico alto. Su ubicación a 5-10 minutos a pie de la playa y junto a un gran complejo hotelero spa crea una demanda constante de alquileres diarios durante la temporada. El tamaño compacto y la proximidad al hotel de playa y spa hacen de la unidad una opción conveniente tanto para vacaciones personales como para alquileres a corto plazo durante la temporada alta.

Características del objeto

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Boreti, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
de
$380,329
Complejo residencial Rhizon Trinity
Risan, Montenegro
de
$220,904
Complejo residencial Aria Residence
Mrcevac, Montenegro
de
$186,462
Complejo residencial Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Montenegro
de
$583,863
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Está viendo
Complejo residencial Residential Complex in Becici
Boreti, Montenegro
de
$171,527
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Apart - hotel Chernogore
Bar, Montenegro
de
$213,876
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 8
Agencia
Your Invest Home
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Complejo residencial Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$183,045
Año de construcción 2025
Área 44–72 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo edificio residencial en los suburbios de Tivat, en la zona de Kava, a pocos minutos en coche del centro de Tivat.El complejo se encuentra en una pequeña elevación, permitiendo a los residentes disfrutar de las vistas del mar y la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecen mucha luz en la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.0
183,297
Apartamentos 2 habitaciones
72.0
298,011
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Mostrar todo Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Complejo residencial Modern villas in a gated complex with a padel court
Herceg Novi, Montenegro
de
$1,65M
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 195–235 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Introduciendo un nuevo complejo residencial de villas con piscinas y una pista de padel en los suburbios de Herceg Novi. El complejo consta de 12 villas, cada una con amplias terrazas abiertas y vistas panorámicas al mar, una zona verde y una pista de tenis. Las parcelas son generosas.La ubi…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones