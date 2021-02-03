Complejo residencial Residential Complex in Becici

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Un complejo de apartamentos turísticos en Becici, uno de los pueblos turísticos más buscados de la Riviera Budva, a solo un par de minutos a pie del paseo marítimo y la playa. La arquitectura del edificio combina revestimientos de piedra natural y paneles de madera con balcones panorámicos en todos los niveles: la fachada está diseñada para maximizar las vistas del mar y las montañas.
Características clave
• Número de pisos: 2 niveles subterráneos (parque) + planta baja + 4 plantas (2G+P+4)
• Número de unidades actualmente en venta: 20 apartamentos (1a a 3a planta)
• Aparcamiento: dos niveles subterráneos, ascensor, trasteros
• Acabados de área común: cerámica de mármol (algas, escaleras)
• Etapa del proyecto: preventa, etapa temprana de ejecución
Sobre el complejo
El edificio está situado en el interior de una zona residencial de Becici, lejos de la carretera costera principal, que garantiza un ambiente más tranquilo manteniendo la distancia a pie al mar. Los apartamentos están disponibles en diseños de una o dos habitaciones, con la mayoría de las unidades con terraza privada. Algunos apartamentos en las plantas superiores tienen diseños ampliados con dos dormitorios y armarios adicionales.
Ubicación
• Playa Becici – aprox. 390 m
• Splendid Conference & Spa Resort - aprox. 230 m
• Tienda de comestibles en la misma calle (Sremskog Fronta) - a poca distancia
• supermercado Megamercado: aprox. 270 m
• Inicio del paseo Budva - aprox. 700 m
• Budva Old Town (Citadel) - aprox. 2,5 km
• Aeropuerto Tivat - aprox. 19 km cuando el cuervo vuela (aproximadamente 25-30 minutos en coche)
potencial de inversión
El estado de la propiedad es un bloque de apartamentos turístico, que implica un enfoque en alquileres a corto plazo y tráfico turístico alto. Su ubicación a 5-10 minutos a pie de la playa y junto a un gran complejo hotelero spa crea una demanda constante de alquileres diarios durante la temporada. El tamaño compacto y la proximidad al hotel de playa y spa hacen de la unidad una opción conveniente tanto para vacaciones personales como para alquileres a corto plazo durante la temporada alta.
Características del objeto
Detalles del interior
Detalles de seguridad:
Seguridad
Detalles del exterior
Características de aparcamiento:
Aparcamientos
Detalles del exterior:
Ascensor
Además
Empresa de gestión
Transacción remota
Localización en el mapa
Boreti, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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