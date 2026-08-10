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Propiedades residenciales en venta en Bar, Montenegro

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apartamentos
566
casas independientes
215
781 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$219,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 3 habitaciones en 48, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
48, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Silencio 131.1 m2 Silencio 3 habitaciones Silencio 3 baños Silencio 10 planta Silencio terra…
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 2 habitaciones en , Montenegro
Casa 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
La superficie es de 44 m2, la superficie es de 103 m2. Equipamiento: 2 dormitorios, salón co…
$64,742
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
TEN 57 m2 TENIDO 1 dormitorio TENIDO 1 baño TENIDO 9 piso desde 10 TENIDO balcón 8 m2 Silenc…
$193,727
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta es una amplia casa familiar de 183 m2 en una parcela de 204 m2, situada en una zona tr…
$456,662
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Monteonline
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Apartamento 1 habitacion en 69, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
69, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Silencio 48.10 m2 Silencio 1 habitación Silencio 1 cuarto de baño Silencio 2-6 piso Silencio…
$158,095
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Silencio 47 m2 Silencio 1 habitación Silencio 1 cuarto de baño Silencio 1-9 piso Silencio 4 …
$124,654
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Casa 5 habitaciones en IV proleterske brigade, Montenegro
Casa 5 habitaciones
IV proleterske brigade, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Una casa con magníficas vistas al mar, situada a solo 200 metros de la playa. El área regist…
$138,733
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Venta es una casa de dos plantas registrada de 100 m2, situada en una parcela de 236 m2 en u…
$138,231
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Apartamento 1 habitación en 2, Montenegro
Apartamento 1 habitación
2, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descubre este nuevo apartamento de dos dormitorios en Bar, situado en un nuevo edificio resi…
$1
VAT
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Casa 4 habitaciones en , Montenegro
Casa 4 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
La superficie total de la casa es de 88 m2, la superficie terrestre es de 227 m2 (dos parcel…
$127,172
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 9
Venta: un apartamento de 47 m2 en un nuevo complejo residencial en construcción en Bar, Ilin…
$155,461
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Se propone una excelente casa familiar en una zona tranquila del bar para la venta. Dead Dea…
$368,498
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Monteonline
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 7
Inmobiliaria, MontenegroApartamento de una habitación 59.40 m2Los apartamentos están en vent…
$196,310
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Área 22 m²
Número de objeto: 538791. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$70,044
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Casa 2 habitaciones en 36 a, Montenegro
Casa 2 habitaciones
36 a, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Presentamos a su atención una oportunidad única de tener una hermosa casa en el Bar Riviera …
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Villa en Montenegro - a la venta. Una de las mejores villas en la costa está a la venta. Una…
$2,16M
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 72 m²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Área 86 m²
El apartamento está situado en el corazón de la ciudad en una de las mejores casas.Desde el …
$273,973
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Piso 5/5
Apartamentos del desarrollador en un nuevo complejo en Ilino, Bar. A solo 300 metros del mar…
$771,554
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Casa en Bar, Montenegro
Casa
Bar, Montenegro
Área 145 m²
🏡 Casa en la Lushtitsa Peninsula: Tuyos la saturada estancia con el mar 🌊Imagínate hogar aco…
$159,143
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Apartamento 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 99 m²
Número de objeto: 538807. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$393,911
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$283,625
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Bar, Makedonsko naselje, apartamento de dos dormitorios en un nuevo complejo residencial en …
$256,958
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Un apartamento está en venta en una nueva casa de clase de lujo en construcción en la ciudad…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta urgente/ Reducida de 449.000 euros a 409.000 eurosLa venta es una casa única de tres n…
$472,702
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Apartamento en Bar, Montenegro
Apartamento
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Un apartamento estudio se presenta a la venta en una nueva casa de clase de lujo en construc…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente en 3, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
3, Montenegro
Número de plantas 10
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo complejo residencial en la ciudad de Bar - un pr…
$124,654
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
VAT
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Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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