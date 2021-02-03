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Complejo residencial Complex of villas in a closed complex with swimming pool

Denovici, Montenegro
de
$1,50M
;
21
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ID: 39822
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2283
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 14/8/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Pueblo
    Đenovići

Sobre el complejo

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La segunda fase de construcción en un complejo residencial premium por encima del exclusivo proyecto Portonovi. Es una comunidad de 12 villas con piscina climatizada y una zona cerrada con impresionantes vistas al mar y la ciudad.

En la zona cerrada del complejo, ya se han construido 5 elegantes edificios de baja altura con 22 apartamentos, una piscina climatizada, un gimnasio, una sauna finlandesa y un hammam turco. Un traslado a la playa se proporciona en coches cómodos.

La zona de las casas varía de 224 m2. Hay 3 tipos de casas en venta:

Tipo 1 (228 m2): salón, dos dormitorios, vestidor, 2 baños y un techo utilizable.
Tipo 2 (224 m2): salón, 3 dormitorios, vestidor, 2 baños y techo utilizable.
Tipo 3 (134 m2): salón, dormitorio, vestidor, 2 baños y venta de techo explotable.

Todas las villas están equipadas con un sistema hogareño inteligente: apertura automática / cierre de cortinas, la capacidad de controlar remotamente acondicionadores de aire, suelos calentados y cámaras CCTV desde un smartphone.
En las etapas 1 y 2 de la construcción, puede elegir materiales de acabado: color de pared
tabla de parqué, revestimiento de cerámica.

Las ventanas panorámicas crean una sensación de espacio y le permiten disfrutar de hermosas vistas al mar mientras que en casa. En todo el complejo hay videovigilancia e Internet de alta velocidad.
A poca distancia se encuentra el proyecto Portonovi, el lujoso hotel One Único, la playa, el puerto deportivo y el paseo marítimo con tiendas y restaurantes.

El costo del interior asciende además a 50.000 euros

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Localización en el mapa

Denovici, Montenegro
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Cuidado de la salud
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Complejo residencial Complex of villas in a closed complex with swimming pool
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de
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Agencia
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