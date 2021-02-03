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Complejo residencial Belmondo

Boreti, Montenegro
de
$169,114
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3
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ID: 3803
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Boreti
  • Dirección
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Sobre el complejo

Complejo en el corazón de la costa de Montenegro - apartamentos en la Riviera de Budven

Vista panorámica al mar. Reparación lista. Servicio de conserjería 24/7.

El complejo es adecuado:

Para inversión

Para la relajación

Por vida.

 

Montenegro es quizás la mejor opción para la vida. Aquí hay una naturaleza increíble, personas y ecología.

La propiedad proporciona la base para obtener un permiso de residencia.

La entrada en la Unión Europea está prevista para 2025.

En el momento de la ausencia, el propietario puede indicar al Código Penal que alquile un apartamento.

El rendimiento esperado del alquiler de la vivienda es del 8% anual.

Beneficios del proyecto

Vista increíble

Adquiere vistas panorámicas al mar, para siempre. La construcción de gran altura está prohibida frente al complejo. Durante los siguientes 10 años, la zona costera acordó la mejora y construcción de un complejo hotelero de élite familiar de baja altura. 

Disponibilidad de infraestructura

Alrededor del complejo encontrarás:

  • parque
  • Parques infantiles
  • Tiendas de alimentos
  • Gimnasios
  • Clínicas medicas
  • Restaurantes y bares a una distancia razonable.

Playa verde y segura

Una amplia playa privada con una suave entrada al mar y arena suave. Cada año, esta playa recibe el premio internacional de Bandera Azul por su alto nivel de ecología y seguridad. Los residentes del complejo tienen una reserva de asientos 24/7 y entrega a la playa y regreso a la bolsa eléctrica.

Estacionamiento subterráneo propio

El complejo cuenta con dos pisos de estacionamiento subterráneo con un cómodo autoascensor. Se proporcionan plazas de aparcamiento para cada apartamento.

Interiores premium de la oficina de diseño

La decoración interior se lleva a cabo de acuerdo con la oficina de diseño de materiales de alta calidad: mármol seleccionado individualmente, soluciones de diseño en madera y piedra. Los apartamentos se venden con reparaciones llave en mano. Se ha instalado el sistema Smart Home de Legrand. Las reparaciones de diseño personalizadas son posibles.

Condiciones de pago convenientes: son posibles las ventas con pago por 8 años. El primer pago – 15%.

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.7
Precio por m², USD 5,922
Precio del apartamento, USD 313,164
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 116.0
Precio por m², USD 4,408
Precio del apartamento, USD 544,337
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 190.0
Precio por m², USD 4,493
Precio del apartamento, USD 908,746

Localización en el mapa

Boreti, Montenegro

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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