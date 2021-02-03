Complejo residencial Belmondo

Complejo en el corazón de la costa de Montenegro - apartamentos en la Riviera de Budven

Vista panorámica al mar. Reparación lista. Servicio de conserjería 24/7.

El complejo es adecuado:

Para inversión

Para la relajación

Por vida.

Montenegro es quizás la mejor opción para la vida. Aquí hay una naturaleza increíble, personas y ecología.

La propiedad proporciona la base para obtener un permiso de residencia.

La entrada en la Unión Europea está prevista para 2025.

En el momento de la ausencia, el propietario puede indicar al Código Penal que alquile un apartamento.

El rendimiento esperado del alquiler de la vivienda es del 8% anual.

Beneficios del proyecto

Vista increíble

Adquiere vistas panorámicas al mar, para siempre. La construcción de gran altura está prohibida frente al complejo. Durante los siguientes 10 años, la zona costera acordó la mejora y construcción de un complejo hotelero de élite familiar de baja altura.

Disponibilidad de infraestructura

Alrededor del complejo encontrarás:

parque

Parques infantiles

Tiendas de alimentos

Gimnasios

Clínicas medicas

Restaurantes y bares a una distancia razonable.

Playa verde y segura

Una amplia playa privada con una suave entrada al mar y arena suave. Cada año, esta playa recibe el premio internacional de Bandera Azul por su alto nivel de ecología y seguridad. Los residentes del complejo tienen una reserva de asientos 24/7 y entrega a la playa y regreso a la bolsa eléctrica.

Estacionamiento subterráneo propio

El complejo cuenta con dos pisos de estacionamiento subterráneo con un cómodo autoascensor. Se proporcionan plazas de aparcamiento para cada apartamento.

Interiores premium de la oficina de diseño

La decoración interior se lleva a cabo de acuerdo con la oficina de diseño de materiales de alta calidad: mármol seleccionado individualmente, soluciones de diseño en madera y piedra. Los apartamentos se venden con reparaciones llave en mano. Se ha instalado el sistema Smart Home de Legrand. Las reparaciones de diseño personalizadas son posibles.

Condiciones de pago convenientes: son posibles las ventas con pago por 8 años. El primer pago – 15%.