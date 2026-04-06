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Mereha Developments

The Onyx, Tower 2. Office 907, 9th floor, Dubai, United Arab Emirates.
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Otros desarrolladores
Alseir Properties
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2010
La empresa fue fundada en 2009 y opera en el mercado de Montenegrin.Campos de actividad:- diseño y construcción de instalaciones comerciales y residenciales- reconstrucción de propiedades- gestión de inversiones en construcción y bienes raíces- Venta de bienes
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Emerland Residence
Montenegro, Bar
Gründungsjahr des Unternehmens 2009
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 6 Bienes raíces comerciales 1
Emerald Residence – Un oasis verde con infraestructura de primera clase Desarrollado por Avista Realty Group, Emerald Residence es el primer y único complejo residencial en la costa adriática de Montenegro, diseñado para quienes buscan lujo, comodidad y naturaleza en un solo lugar. Est…
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MS Invest
Montenegro, Mojdez
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 19
El apart-hotel «Harmony» está situado en el corazón mismo de Montenegro, en la zona premium de la Riviera Budva en la península de Zavala, que fue uno de sus rincones protegidos de naturaleza virgen. El complejo se encuentra a poca distancia del mar y una playa limpia y bien cuidada. Todas l…
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PRO Silver
MONTENEGRO PERFECT ESTATE DOO
Montenegro, Budva
Gründungsjahr des Unternehmens 2006
Bienes raíces comerciales 3 Parcelas 2
Empezamos a trabajar en Montenegro en 2006 junto con Center Adria. Hemos creado dos complejos de apartamentos premium: Oso balcánico en Budva http://barsaestat.com/nedvizhimost/kvartiry-v-komplekse-balkanskij-medved-chernogoriya/ and Marble Castle in Risan https://youtu.be/7YRPnc2nPtE?si=Oet…
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Premium Premium
PRO Silver
Kolasin Valleys
Montenegro, Kolasin
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Edificios nuevos 1 Propiedades residenciales 27
Kolasin Valleys – es una estación de esquí premium en el norte de Montenegro, que atrae cada año más atención gracias a sus oportunidades únicas de inversión y ocio. El proyecto reúne 23 hoteles y 73 chalets, que se desarrollan teniendo en cuenta todos los requisitos modernos de confort y se…
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