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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
446
Lustica
167
Kumbor
152
Portonovi
78
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Villa 5 habitaciones en Provodina, Montenegro
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Villa 5 habitaciones
Provodina, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
Número de plantas 4
!!! Este es el único listado para esta propiedad que viene directamente del propietario !!!C…
$907,532
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 334 m²
Apartamento dúplex Savina, Herceg NoviSuperficie: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 terrazas)Dormitori…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa en Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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Casa en Herceg Novi, Montenegro
Casa
Herceg Novi, Montenegro
Área 165 m²
El complejo consta de un total de 8 villas de estilo moderno de tres dormitorios, que van de…
$670,542
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Apartamento 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Complejo Residencial Moderno en Herceg Novi con Vistas a la Bahía de Kotor Descubre un nuev…
$403,598
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Apartamento 1 habitacion en 17, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
17, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 3/3
Apartamento con vistas panorámicas al mar, a solo 150 metros de la playa, con una superficie…
$236,498
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
El complejo RIVERSIDE consta de 67 apartamentos, de 40 a 116m2. Servicios dentro del complej…
$191,414
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 291 m²
Venta es una villa exclusiva situada en la segunda fila del mar en una de las zonas más pres…
$3,47M
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 260 m²
Casa en venta en Rose, Herceg Novi – 260 m2Una encantadora casa familiar está disponible en …
$1,82M
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Casa 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Complejo exclusivo de 12 fabulosas villas en venta en el pintoresco pueblo de Kumbor, a poco…
$1,04M
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Apartamento 1 habitacion en Kumbor, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 49 m²
Moderno complejo residencial en Herceg Novi con vistas a la bahía de KotorPresentamos un nue…
$404,513
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Nuevo complejo residencial con piscina a 100 m del mar, Baosici, Herceg Novi Apartamento de …
$381,515
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villa de piedra frente al mar con amarre privado - Rose, Lustica Peninsula Living Area: 350 …
$2,08M
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Apartamentos de nueva construcción en venta en Bijela El nuevo complejo en Bijela con piscin…
$200,585
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Exclusivo apartamento de 2 dormitorios de 69 m2 zona interna con un jardín privado de 29 m2 …
$801,430
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Complejo residencial de lujo en Kumbor, Herceg Novi Hay 22 apartamentos en el complejo, uno …
$553,506
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Apartamento 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Excelente apartamento de dos dormitorios en Djenovici, cerca del complejo Portonovi. El apar…
$242,782
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Casa 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Área 162 m²
Casa en venta en Bijela, Herceg Novi – 162 m2Una amplia casa familiar está disponible para l…
$339,414
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Apartamento 3 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Apartamento de tres dormitorios en un nuevo complejo residencial en Herceg Novi El apartamen…
$364,061
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Tamaño del apartamento: 82 m2, 63m2 zona interna + 19m2 terraza Fantástico apartamento de 82…
$838,177
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Apartamento en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento
Herceg Novi, Montenegro
Área 48 m²
Ubicado en Kumbor, Herceg Novi, a solo 150 m del mar y en las inmediaciones del complejo Por…
$439,228
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Apartamento 1 habitación en Igalo, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Igalo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descubra una oportunidad excepcional para poseer un apartamento de lujo totalmente renovado …
$439,321
VAT
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Casa 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
La casa se distribuye en dos niveles, cada uno que comprende un apartamento de un dormitorio…
$242,782
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Apartamento 1 habitacion en Herceg Novi, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de una habitación en un nuevo complejo con piscina y SPA, Herceg-Novi. El aparta…
$179,197
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Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Venta es una auténtica casa de piedra de 107 m2, situada en una parcela de 305 m2 en la pint…
$208,035
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Tipos de propiedades en Municipio de Herceg Novi

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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
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