  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kolasin
  4. Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
de
$6,629/m²
BTC
5.7567890
ETH
301.7379248
USDT
478 498.8111069
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32928
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kolašin
  • Ciudad
    Kolasin

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

BUY CON CRYPTO - ganar en euros! Inversiones fiables con ingresos garantizados.

Mountain Retreat by Dukley — su casa de montaña que genera ingresos.

La región septentrional de Montenegro es una prioridad del programa de desarrollo gubernamental, asegurando el flujo turístico durante todo el año.

Al invertir en la propiedad inmobiliaria de nuestro complejo, usted recibe:
• Ingreso garantizado del 24% de su inversión en los primeros 3 años
• Liquidez total y estabilidad de inversión
• Niveles de vida de élite rodeados de montañas y naturaleza

El pago con criptomoneda es posible. Dukley es el primer desarrollador en Montenegro en aceptar Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC y otras criptomonedas superiores para bienes raíces. Convertir sus activos digitales en propiedad de élite.

Su opción:
Loft dúplex: 73 m2
Precio: 420.000 €
Pago de instalación disponible.

Un tranquilo retiro de montaña donde el diseño elegante se encuentra con impresionantes vistas panorámicas. El salón, la cocina y dos niveles con una galería abierta crean el espacio perfecto para la relajación y la inspiración.

Localización en el mapa

Kolasin, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Pueblo de cabañas ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
de
$84,371
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Está viendo
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Montenegro
de
$483,975
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Mostrar todo Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Casa adosada ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Casa adosada Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
de
$108,179
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Casa adosada de 2 plantas 45 metros cuadrados, totalmente equipada con muebles y platos y todos los electrodomésticos necesariosCon una hermosa vista de Savin Cook y su zona localPrecio 99 000 euros sin muebles o 125.000 euros llave en mano
Agencia
Montenegro Intel city
Dejar una solicitud
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Mostrar todo Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones