Complejo residencial ЖК Dubovica

Nuevo complejo residencial formato boutique en la zona de Dubovica, Budva - una tranquila pendiente verde a pocos minutos del centro de la ciudad, lejos del bullicio turístico, pero con una salida rápida a toda la infraestructura de la costa. La casa es un edificio compacto de 5 plantas: el sótano y el primer nivel se reservan para locales comerciales en dos niveles, y por encima hay cuatro plantas residenciales con apartamentos estudio. En cada planta hay sólo dos apartamentos de planta espejo, que garantizan la privacidad y la ausencia de edificios densos "antill" característicos de grandes complejos costeros. Todos los apartamentos disponen de balcones, ascensor y escalera organizada en el centro del edificio. La ubicación en una colina da a los apartamentos de planta alta vistas abiertas de la ciudad y la cordillera, y la densa vegetación alrededor crea una sensación de privacidad a pesar de que toda la infraestructura urbana está a poca distancia: supermercado Megamarket (Mainsky Put) - unos 490 m (6-7 minutos a pie) Apoteka Lijek Budva 2 – unos 520 m Estación de autobuses Budva - unos 480-500 m Escuela primaria "Stefan Mitrov Ljubiša" - unos 770 m • hipermercado HDL - unos 870 m Mercado Verde (Zelena Pijaca) - unos 1,1 km • Ciudad vieja de Budva y playas de la ciudad - aproximadamente 1.9 km (a pie 20-25 minutos, en coche 5 minutos) Esta ubicación hace que el complejo sea interesante tanto para aquellos que buscan acceso al mar y al centro de la ciudad sin el ruido del terraplén del resort, y para aquellos que planean alquilar un apartamento a los turistas - gracias a la distancia a pie del centro de transporte y tiendas. La fecha prevista de finalización de las obras de construcción es 31.12.2026.