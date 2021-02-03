Complejo residencial ЖК Dubovica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nuevo complejo residencial formato boutique en la zona de Dubovica, Budva - una tranquila pendiente verde a pocos minutos del centro de la ciudad, lejos del bullicio turístico, pero con una salida rápida a toda la infraestructura de la costa.
La casa es un edificio compacto de 5 plantas: el sótano y el primer nivel se reservan para locales comerciales en dos niveles, y por encima hay cuatro plantas residenciales con apartamentos estudio. En cada planta hay sólo dos apartamentos de planta espejo, que garantizan la privacidad y la ausencia de edificios densos "antill" característicos de grandes complejos costeros. Todos los apartamentos disponen de balcones, ascensor y escalera organizada en el centro del edificio.
La ubicación en una colina da a los apartamentos de planta alta vistas abiertas de la ciudad y la cordillera, y la densa vegetación alrededor crea una sensación de privacidad a pesar de que toda la infraestructura urbana está a poca distancia:
supermercado Megamarket (Mainsky Put) - unos 490 m (6-7 minutos a pie)
Apoteka Lijek Budva 2 – unos 520 m
Estación de autobuses Budva - unos 480-500 m
Escuela primaria "Stefan Mitrov Ljubiša" - unos 770 m
• hipermercado HDL - unos 870 m
Mercado Verde (Zelena Pijaca) - unos 1,1 km
• Ciudad vieja de Budva y playas de la ciudad - aproximadamente 1.9 km (a pie 20-25 minutos, en coche 5 minutos)
Esta ubicación hace que el complejo sea interesante tanto para aquellos que buscan acceso al mar y al centro de la ciudad sin el ruido del terraplén del resort, y para aquellos que planean alquilar un apartamento a los turistas - gracias a la distancia a pie del centro de transporte y tiendas.
La fecha prevista de finalización de las obras de construcción es 31.12.2026.
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2026
Detalles del interior
Detalles de seguridad:
Seguridad
Detalles del exterior
Detalles del exterior:
Ascensor
Además
Empresa de gestión
Transacción remota
Localización en el mapa
Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo