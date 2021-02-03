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Complejo residencial ЖК Dubovica

Budva, Montenegro
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ID: 39762
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 59
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 10/8/26

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva
  • Dirección
    XIX ulica

Sobre el complejo

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Nuevo complejo residencial formato boutique en la zona de Dubovica, Budva - una tranquila pendiente verde a pocos minutos del centro de la ciudad, lejos del bullicio turístico, pero con una salida rápida a toda la infraestructura de la costa. La casa es un edificio compacto de 5 plantas: el sótano y el primer nivel se reservan para locales comerciales en dos niveles, y por encima hay cuatro plantas residenciales con apartamentos estudio. En cada planta hay sólo dos apartamentos de planta espejo, que garantizan la privacidad y la ausencia de edificios densos "antill" característicos de grandes complejos costeros. Todos los apartamentos disponen de balcones, ascensor y escalera organizada en el centro del edificio. La ubicación en una colina da a los apartamentos de planta alta vistas abiertas de la ciudad y la cordillera, y la densa vegetación alrededor crea una sensación de privacidad a pesar de que toda la infraestructura urbana está a poca distancia: supermercado Megamarket (Mainsky Put) - unos 490 m (6-7 minutos a pie) Apoteka Lijek Budva 2 – unos 520 m Estación de autobuses Budva - unos 480-500 m Escuela primaria "Stefan Mitrov Ljubiša" - unos 770 m • hipermercado HDL - unos 870 m Mercado Verde (Zelena Pijaca) - unos 1,1 km • Ciudad vieja de Budva y playas de la ciudad - aproximadamente 1.9 km (a pie 20-25 minutos, en coche 5 minutos) Esta ubicación hace que el complejo sea interesante tanto para aquellos que buscan acceso al mar y al centro de la ciudad sin el ruido del terraplén del resort, y para aquellos que planean alquilar un apartamento a los turistas - gracias a la distancia a pie del centro de transporte y tiendas. La fecha prevista de finalización de las obras de construcción es 31.12.2026.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

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Budva, Montenegro
Educación
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