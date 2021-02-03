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Complejo residencial Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic

Ulcinj, Montenegro
de
$244,779
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20
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ID: 39811
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2793
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 11/8/26

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Ulcinj
  • Ciudad
    Ulcinj

Sobre el complejo

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Porta Rai — residencias exclusivas frente a la playa en el Adriático

Porta Rai es un nuevo desarrollo residencial y de inversión premium en la costa de Montenegro, situado en la legendaria Velika Plaža, la playa de arena más larga del Adriático. El proyecto combina un lujoso estilo de vida junto al mar, servicios turísticos de cinco estrellas y el atractivo de inversión de uno de los destinos más prometedores del Mediterráneo.

Aquí, cada día comienza con el sonido de las olas, vistas panorámicas al mar y el ambiente de un resort de clase mundial. La propiedad se convierte no sólo en un lugar para relajarse y disfrutar de la vida junto al mar, sino también en un valioso activo con fuerte potencial de crecimiento.

Un estilo de vida de cinco estrellas y una oportunidad de inversión

Porta Rai es el primer proyecto de gran escala condo-resort de su tipo en la región, creado para aquellos que valoran la comodidad, el prestigio y las oportunidades de inversión inteligente.

El desarrollo ofrece:
- Residencias totalmente amuebladas listas para ocupación inmediata;
- Infraestructura y servicios turísticos de cinco estrellas;
- Gestión profesional del estilo hotelero;
- Participación en un programa de alquiler gestionado;
- Un modelo de inversión generador de ingresos sin responsabilidades operacionales para los propietarios.

Los propietarios adquieren más que un apartamento junto al mar, que obtienen una residencia privada con el apoyo de estándares internacionales de hospitalidad y servicios premium.

Elegantes interiores listos para vivir

Todas las residencias se entregan totalmente amuebladas y terminadas a un alto nivel. Los interiores están diseñados en un estilo mediterráneo contemporáneo, donde los materiales naturales, las paletas de colores claros y los diseños planificados por el pensamiento crean un sentido del espacio, la comodidad y la armonía.

Ventanas de suelo a techo llenan los interiores con luz natural, mientras que amplias terrazas permiten a los residentes disfrutar del clima suave de Montenegro durante la mayor parte del año.

Infraestructura de locales de clase mundial

Porta Rai está siendo desarrollado como un resort totalmente integrado, todo el año donde todo lo necesario para el ocio, el bienestar, los deportes y la vida cómoda está a poca distancia.

Los residentes disfrutarán del acceso a:
- Una playa privada de arena;
- Piscinas al aire libre e infinitas;
- Un moderno spa y centro de bienestar;
- Instalaciones de fitness;
- Restaurantes y bares;
- Zonas panorámicas con vistas al mar;
- Un paseo marítimo;
- Espacios comerciales y comerciales boutique;
- Actividades deportivas y de agua;
- Un club infantil y zonas familiares;
- Servicios de seguridad 24/7 y resort.

Privilegios exclusivos del propietario

Los propietarios se benefician de una serie de privilegios exclusivos diseñados para mejorar cada estancia:
- Tarjeta del propietario con descuentos y beneficios especiales;
- Tasas preferenciales para amigos y familiares;
- Transferencias de aeropuertos con descuentos;
- Servicios de bienvenida a su llegada;
- Servicios de conserjería personal;
- Servicios de estilo de vida adaptados;
- Acceso a una zona de playa privada reservada para los propietarios.

Gestión de la hospitalidad internacional

El complejo es gestionado por Karisma Hotels & Resorts, un operador de hospitalidad reconocido internacionalmente por su cartera de marcas de hoteles premium y estándares de servicio excepcionales.

La empresa de gestión profesional supervisa todos los aspectos de las operaciones, los servicios de invitados, el mantenimiento y la gestión del alquiler, garantizando una experiencia de propiedad perfecta y una paz mental completa.

Invertir en el futuro del Adriático

Su ubicación única frente a la playa, la creciente demanda de bienes inmuebles de alta calidad y el desarrollo continuo del sur de Montenegro crean un fuerte potencial de apreciación de valor a largo plazo.

Porta Rai ofrece una rara oportunidad para tener una residencia totalmente cuidada por el mar, disfrutar de los beneficios de un estilo de vida de resort de clase mundial, e invertir en uno de los mercados de bienes raíces costeros de más rápido crecimiento de Europa.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Localización en el mapa

Ulcinj, Montenegro
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Fecha límite
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Pago mensual
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