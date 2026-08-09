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Propiedades residenciales en venta en Tivat, Montenegro

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apartamentos
1155
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1 405 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Monteonline
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Área 32 m²
Los apartamentos del complejo están diseñados con atención al detalle, ofreciendo todas las …
$147,288
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Modernos apartamentos en Tivat en excelente ubicación -Brand nuevo construido -Gran potencia…
$248,563
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Monteonline
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
El apartamento está situado en un moderno edificio residencial, con piscina y hermoso jardín…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento totalmente amueblado de una habitación de 80 m2 en el edificio Ksenija, Porto Mo…
$716,786
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Descubra un amplio apartamento de tres dormitorios en Mažina, Tivat, que ofrece un amplio es…
$497,126
VAT
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
$374,769
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International real estate agency Habita
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casa en venta en Dumidran, Tivat. La casa con una superficie total de 179 m2 se encuentra en…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Nuevo complejo en el corazón de Porto Montenegro El proyecto Dreams está diseñado para ser u…
$1,14M
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Superficie: 68 m2 Habitaciones: 1 Baños: 1 Plaza de garaje Apartamento de una habitación en …
$526,029
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 317 m²
Zona de estar: 317 metros cuadrados. Superficie total con terrazas y metro: 480 metros cuadr…
$2,89M
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Moderno desarrollo en Kavac cuenta con 30 casas con jardines, en una zona privada de 23.000 …
$693,664
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Waterfront, apartamento de una habitación en Regent 5* hotel. El apartamento está totalmente…
$797,714
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Este hermoso apartamento de dos dormitorios consta de salón, una zona de comedor con cocina,…
$238,967
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Introduciendo un complejo residencial-comercial contemporáneo situado en Donja Lastva, Tivat…
$161,098
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 59 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kava, Tivat – 59 m2 con jardín privadoUn moderno …
$345,166
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Mbroker
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
* Studio, one- and two-bedroom apartments available * Park, sea and mountain views * Prepara…
$439,321
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Casa 7 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 400 m²
Villa excepcional está en venta en Tivat ofrece una vista directa del puerto deportivo super…
$5,78M
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Área 39 m²
Zonas de apartamentos disponibles: 26 m2 - 124 m2 Presentando un nuevo bloque de apartamento…
$150,645
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Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Apartamentos frente al mar cerca de Porto Montenegro, Opatovo, Tivat Apartamentos de lujo en…
$462,443
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kava, Tivat – 94,51 m2Un moderno apartamento de d…
$277,859
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Mbroker
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Casa 44 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 44 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 44
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Esta villa contemporánea de nueva construcción se encuentra en el tranquilo y codiciado barr…
$919,105
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Detalles del apartamento: * Tamaño: 98 m2 * Dormitorios: 2 * Baños: 2 +1 aseo * Terraza con …
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Le presentamos un elegante y confortable apartamento de dos dormitorios en el prestigioso co…
$843,958
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Introduciendo un nuevo complejo residencial de lujo en el corazón de Tivat, a pocos pasos de…
$128,982
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Superficie de apartamento: 119 m2 (89 m2 + 30 m2 de terraza) Dormitorios: 2 Baños: 2 Planta:…
$497,126
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Apartamento 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
Tivat, Porto Montenegro - Residencias Regent Pool Club: 138 m2 Dormitorios: 2 Baños: 2+1 Esp…
$1,56M
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