Acerca de la Agencia
Montenegro Properties es una agencia inmobiliaria boutique independiente especializada en propiedades de primera y lujo en Montenegro.
Establecido en 2006, hemos estado ayudando a compradores internacionales a descubrir casas excepcionales, villas frente al agua, casas históricas de piedra, oportunidades de inversión y nuevos desarrollos exclusivos en la costa adriática durante casi dos décadas.
Nuestra experiencia se extiende mucho más allá de la búsqueda de propiedades. Guíamos a los clientes a través de cada etapa del proceso de adquisición, desde la selección de la propiedad adecuada y la realización de la debida diligencia a la coordinación legal, la asistencia de residencia y el apoyo post-purchase.
Con un profundo conocimiento del mercado local, una perspectiva internacional y un enfoque personalizado, creemos que comprar bienes debe ser tanto seguro como agradable. Cada cliente recibe atención dedicada, asesoramiento honesto y acceso a oportunidades que coinciden con sus objetivos individuales.
Ya sea que usted está buscando una casa de vacaciones, una residencia permanente o una inversión a largo plazo, Montenegro Properties es su socio de confianza en Montenegro.
Servicios
• Búsqueda de propiedades de lujo adaptada a sus necesidades
• Oportunidades de propiedad exclusivas y fuera del mercado
• Apartamentos, villas, casas frente al mar y casas históricas de piedra
• Consultoría de inversiones y percepciones de mercado
• Visitas de propiedad y visitas de inspección personalizadas
• Legal due diligence and documentation review
• Coordinación con abogados, notarios y bancos
• Asistencia para el permiso de residencia
• Gestión de negociación y transacción de compra
• Gestión de propiedades y soporte postventa
• Red de arquitectos, diseñadores y contratistas
• Asistencia multilingüe en inglés, serbio y ruso