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Montenegro Properties

Montenegro,
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Company type
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Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2006
En la plataforma
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Menos de un mes
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English
Página web
Página web
www.montenegroproperties.com/
Horas de trabajo
Abierto ahora
Sobre la agencia

Acerca de la Agencia

Montenegro Properties es una agencia inmobiliaria boutique independiente especializada en propiedades de primera y lujo en Montenegro.

Establecido en 2006, hemos estado ayudando a compradores internacionales a descubrir casas excepcionales, villas frente al agua, casas históricas de piedra, oportunidades de inversión y nuevos desarrollos exclusivos en la costa adriática durante casi dos décadas.

Nuestra experiencia se extiende mucho más allá de la búsqueda de propiedades. Guíamos a los clientes a través de cada etapa del proceso de adquisición, desde la selección de la propiedad adecuada y la realización de la debida diligencia a la coordinación legal, la asistencia de residencia y el apoyo post-purchase.

Con un profundo conocimiento del mercado local, una perspectiva internacional y un enfoque personalizado, creemos que comprar bienes debe ser tanto seguro como agradable. Cada cliente recibe atención dedicada, asesoramiento honesto y acceso a oportunidades que coinciden con sus objetivos individuales.

Ya sea que usted está buscando una casa de vacaciones, una residencia permanente o una inversión a largo plazo, Montenegro Properties es su socio de confianza en Montenegro.

Servicios

Servicios

• Búsqueda de propiedades de lujo adaptada a sus necesidades

• Oportunidades de propiedad exclusivas y fuera del mercado

• Apartamentos, villas, casas frente al mar y casas históricas de piedra

• Consultoría de inversiones y percepciones de mercado

• Visitas de propiedad y visitas de inspección personalizadas

• Legal due diligence and documentation review

• Coordinación con abogados, notarios y bancos

• Asistencia para el permiso de residencia

• Gestión de negociación y transacción de compra

• Gestión de propiedades y soporte postventa

• Red de arquitectos, diseñadores y contratistas

• Asistencia multilingüe en inglés, serbio y ruso

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