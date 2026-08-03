Sobre la agencia

Acerca de la Agencia

Montenegro Properties es una agencia inmobiliaria boutique independiente especializada en propiedades de primera y lujo en Montenegro.

Establecido en 2006, hemos estado ayudando a compradores internacionales a descubrir casas excepcionales, villas frente al agua, casas históricas de piedra, oportunidades de inversión y nuevos desarrollos exclusivos en la costa adriática durante casi dos décadas.

Nuestra experiencia se extiende mucho más allá de la búsqueda de propiedades. Guíamos a los clientes a través de cada etapa del proceso de adquisición, desde la selección de la propiedad adecuada y la realización de la debida diligencia a la coordinación legal, la asistencia de residencia y el apoyo post-purchase.

Con un profundo conocimiento del mercado local, una perspectiva internacional y un enfoque personalizado, creemos que comprar bienes debe ser tanto seguro como agradable. Cada cliente recibe atención dedicada, asesoramiento honesto y acceso a oportunidades que coinciden con sus objetivos individuales.

Ya sea que usted está buscando una casa de vacaciones, una residencia permanente o una inversión a largo plazo, Montenegro Properties es su socio de confianza en Montenegro.