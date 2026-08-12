Tiendas en venta en Montenegro

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Tienda 101 m² en Montenegro
Tienda 101 m²
Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Aspectos destacados Precio: 165.000 €Superficie: 101 m2 interna (aprox. 50,46 m2 por planta)…
$193,639
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Tienda 61 m² en Bar, Montenegro
Tienda 61 m²
Bar, Montenegro
Área 61 m²
Los locales están situados en la planta baja de un nuevo edificio residencial en la calle Ma…
$185,092
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Tienda 615 m² en Radanovici, Montenegro
Tienda 615 m²
Radanovici, Montenegro
Área 615 m²
Descubra una excelente oportunidad de inversión en Montenegro – una propiedad comercial en v…
$1,62M
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