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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
1405
Radovici
333
Krasici
141
Donja Lastva
129
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2 206 propiedades total found
Apartamento en Donja Lastva, Montenegro
Premium Premium
Apartamento
Donja Lastva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 5
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir un…
$136,540
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
TOP TOP
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Superficie: 152 m2Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Espacio de garajeAmplio apartamento dúplex con p…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 111 m²
Luštica Bay es su nueva casa bajo el sol adriático, rodeada de majestuosa belleza y serenida…
$359,793
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Monteonline
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Apartamento 3 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este amplio apartamento de tres dormitorios se encuentra en un nuevo bloque en CENTRALE junt…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/3
Apartamento con 2 dormitorios y terrazas en Centrale Luštica BayOfrecemos un elegante aparta…
$533,421
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VALUE.ONE
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Apartamento en Radovici, Montenegro
Apartamento
Radovici, Montenegro
Área 45 m²
Piso 2
Apartamento estudio en venta en The Chedi Residences, Luštica Bay – 45.44 m2Un apartamento e…
$517,750
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Apartamento en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Póngase en contacto con nosotros para la LISTA PRIMERA Centrale se ha convertido en el tejid…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Detalles del apartamento: * Tamaño: 98 m2 * Dormitorios: 2 * Baños: 2 +1 aseo * Terraza con …
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Superficie: 168 m2 (105 m2 + 31 m2)Dormitorios: 2Baños: 2 + 1Área de almacenamientoApartamen…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Descubra un amplio apartamento de tres dormitorios en Mažina, Tivat, que ofrece un amplio es…
$497,126
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Este hermoso apartamento de dos dormitorios consta de salón, una zona de comedor con cocina,…
$238,913
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 59 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kava, Tivat – 59 m2 con jardín privadoUn moderno …
$345,166
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Le presentamos un elegante y confortable apartamento de dos dormitorios en el prestigioso co…
$843,765
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Casa 4 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa en primera línea al mar en Krasici, Tivat La entrada principal de la villa es desde el…
$2,43M
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Área 46 m²
Proyecto exclusivo en Donja Lastva, cerca de Porto Montenegro La construcción de este hermos…
$196,493
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Amplia villa con amarre en Krasici, Lustica. La villa consta de 5 dormitorios, 2 cocinas, 3 …
$2,20M
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Apartamento en Krasici, Montenegro
Apartamento
Krasici, Montenegro
Área 32 m²
Piso 2
Apartamento estudio en venta en Nikki Beach Montenegro, Krašići, Tivat – 32 m2Un elegante ap…
$402,694
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Kava, Tivat – 94,51 m2Un moderno apartamento de d…
$277,859
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Apartamento 2 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
El apartamento consta de un salón abierto, una cocina, una terraza, un baño y dos dormitorio…
$276,462
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Apartamento 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Tivat, Lustica Bay - Apartamento de dos dormitorios en Marina pueblo de la bahía de Lustica …
$982,466
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Apartamento 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 3
Apartamento de dos dormitorios en venta en Donja Lastva, Tivat – 50 m2Un moderno apartamento…
$299,144
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
Área 39 m²
Zonas de apartamentos disponibles: 26 m2 - 124 m2 Presentando un nuevo bloque de apartamento…
$151,158
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Apartamento 1 habitacion en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 1
Área 45 m²
Experiencia Vida costera exclusiva en Tivat Montenegro Propiedades se enorgullece de present…
$234,058
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 317 m²
Zona de estar: 317 metros cuadrados. Superficie total con terrazas y metro: 480 metros cuadr…
$2,89M
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 59 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Tivat – 59 m2 Vista MarUn moderno apartamento de …
$373,930
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Apartamento 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Situado en un tranquilo suburbio de Tivat, este hermoso complejo ofrece un equilibrio perfec…
$251,384
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Apartamento 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 110 m²
Piso 2
Apartamento de tres dormitorios en venta en Boka Place, Tivat – 110 m2Un apartamento de tres…
$977,971
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Apartamento en Tivat, Montenegro
Apartamento
Tivat, Montenegro
$374,769
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 98 m²
Piso 2
Apartamento de dos dormitorios en venta en Luštica Bay Marina Village – 98,96 m2Un lujoso ap…
$1,50M
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Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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