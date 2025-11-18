Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del lago en venta en Grecia

1 propiedad total found
Villa 13 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 13 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 682 m²
Número de plantas 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
Parámetros de las propiedades en Grecia

