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Villas en venta en Municipality of Corinth, Grecia

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Municipal Unit of Corinth
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8 propiedades total found
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 740 m²
En venta 3-almacén villa de 740 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de dormi…
$4,72M
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 470 m²
Elegante villa de tres niveles con dos entradas independientes que garantizan comodidad, fun…
$1,48M
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 8
Área 680 m²
Venta villa de 3 plantas de 680 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 4 dorm…
$3,78M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 900 m²
La propiedad es una estructura lujosa, diseñada con inspiración y decorada según las últimas…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Salónica. Una magnífica vista de la c…
$2,30M
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 7
Área 700 m²
Venta villa de 5 plantas de 700 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de un alm…
$3,54M
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Grekodom Development
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
- Villa 143 sq.m plus 70sqm semi-basment - Unique aesthetics - Unrestricted panoramic mounta…
$324,527
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Sideris Real Estate
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Número de plantas 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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