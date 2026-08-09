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Villas en venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Corfú
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
40
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
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155 propiedades total found
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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TekceTekce
Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
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Villa en Doukades, Grecia
Villa
Doukades, Grecia
Área 485 m²
Villa en venta de 485 metros cuadrados en la isla de Corfu. Desde las ventanas se puede ver …
$1,73M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,71M
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Villa 6 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En una de las zonas más buscadas de Loutraki, a solo 700 metros del mar, se ofrece una excep…
$637,618
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Villa en Nerantza, Grecia
Villa
Nerantza, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 5 dormitori…
$2,31M
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Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Dormitorios 2
Área 280 m²
Venta Casa de 1 plantas de 280 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dor…
Precio en demanda
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Villa en Sinarades, Grecia
Villa
Sinarades, Grecia
Dormitorios 3
Área 181 m²
Venta villa de 2 plantas de 181 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,36M
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Villa en Kamara, Grecia
Villa
Kamara, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Se vende villa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,65M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
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Villa 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 1342 sq.m. Plot This exceptional residence combines el…
$521,413
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Sideris Real Estate
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Villa en Gouvia, Grecia
Villa
Gouvia, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,12M
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Villa en Ermones, Grecia
Villa
Ermones, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Villa en Isthmia, Grecia
Villa
Isthmia, Grecia
Dormitorios 5
Área 605 m²
Venta villa de 3 plantas de 605 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dor…
$2,95M
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 650 m²
Este es un complejo de tres villas ubicadas en el pueblo de Kentroma, en la parte noreste de…
Precio en demanda
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Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,77M
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Villa en Agios Ioannis, Grecia
Villa
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 5
Área 330 m²
Venta villa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta d…
$661,197
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 500 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en esta villa única en Perachora, Co…
$3,54M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 3
Área 500 m²
Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en este complejo único de tres villas autón…
$1,77M
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Villa en Kassiopi, Grecia
Villa
Kassiopi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Villa en Kamara, Grecia
Villa
Kamara, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 3 plantas de 147 metros cuadrados en la isla de Corfu. La planta baja consta …
$550,740
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Villa 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa de nueva construcción 181m2 con increíble vista panorámica al mar- ¿Qué? En una playa…
$913,990
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Villa en Ioanian Islands, Grecia
Villa
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 5
Área 188 m²
Venta villa de 1 plantas de 188 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de 5 dorm…
$1,59M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,13M
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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