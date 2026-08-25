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Villas en venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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13 propiedades total found
Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de salón con co…
$1,18M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 490 m²
Se vende villa de 4 plantas de 490 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de un do…
$1,48M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 440 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,84M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 550 m²
Un lujoso oasis de tranquilidad en Voula Bienvenido a una exquisita villa en el corazón de …
$1,95M
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Villa 13 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 13 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 682 m²
Número de plantas 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 370 m²
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,76M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 199 m²
Venta villa de 199 metros cuadrados en el centro de Grecia. Extras incluidos con la propieda…
$1,94M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
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Dormitorios 7
Área 750 m²
Venta villa de 5 plantas de 750 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, u…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
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Dormitorios 3
Área 360 m²
Venta villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$4,37M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
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Dormitorios 8
Área 1 900 m²
En venta 3-almacén villa de 1900 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dor…
$8,26M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 4 plantas de 500 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormito…
$3,31M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
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Área 620 m²
La Villa está situada en la zona de Voula.
$5,31M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
VILLA 2003 CONSTRUCTION WITH THE BASIC AND TENNIS COORT WITH THE VID TO THE SEA IN THE CAMEN…
$975 531
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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