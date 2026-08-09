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Villas en venta en Nikiti, Grecia

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29 propiedades total found
Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 200 m²
Presentando una bonita propiedad en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta casa unifam…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Experimente la vida de lujo en esta impresionante maisonette en Halkidiki, Grecia. Actualmen…
$398,685
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el corazón de Halkidiki. La…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Esta casa unifamiliar en Halkidiki, Sithonia está en buen estado, ofreciendo 4 dormitorios, …
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Presentando una impresionante maisonette de nueva construcción en venta en Halkidiki, Grecia…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descubra nuestra nueva villa de lujo en venta en Nikiti, Halkidiki, un destino excepcional p…
Precio en demanda
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Código de propiedad: HPS4900 - Chalet en venta en Sithonia Nikiti por € 0 . Esta villa de 12…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propied…
$421,467
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Halkidiki Properties
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 395 m²
Código de propiedad: HPS5826 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti por € 3.500.000 . Esta Vill…
$4,05M
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Situado en la hermosa región de Halkidiki, Grecia, esta casa ajardinada frente al agua es un…
$2,28M
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Halkidiki Properties
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 395 m²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03M
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso -1/-1
Experimente el máximo lujo viviendo en esta nueva maisonette construida en Halkidiki, Grecia…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Piso -1/-1
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia, ofrece una gama de increíbles cara…
$529,682
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Presentando la oportunidad perfecta para poseer una buena casa unifamiliar en un complejo en…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Presentando una encantadora Maisonette en buenas condiciones, ubicada en Sithonia, Halkidiki…
$398,685
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Situado en la hermosa región de Halkidiki, esta maisonette frente al agua ofrece increíbles …
$330,339
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso -1/-1
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, Grecia, esta maisonette reformada ofrece im…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso -1/-1
Esta lujosa casa unifamiliar en un complejo es la oportunidad perfecta para aquellos que bus…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 294 m²
Piso -2/-2
Experimente la vida de lujo en esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia. Sit…
$1,48M
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Código de propiedad: HPS4902 - Chalet en venta en Sithonia Nikiti por € 0 . Esta villa de 12…
Precio en demanda
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 430 m²
Property Code: HPS4646 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.950.000 . This 430 sq. m…
$3,40M
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta hermosa propiedad de maisonette se encuentra en la pintoresca región de Halkidiki, Grec…
$225,371
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Bienvenidos a esta hermosa maisonette en Halkidiki, Grecia, a solo 5 minutos a pie del mar. …
$1,08M
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Escapar a una impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia con increíbles vistas abie…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso -1/-1
Esta hermosa Maisonette en Sithonia, Halkidiki está en buenas condiciones, ofreciendo una vi…
$444,249
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
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Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 300 m² en Sithonia – comodidad, elegancia y vistas impresionantes. Se vend…
$1,46M
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