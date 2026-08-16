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Villas en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
93
Nikiti
29
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
11
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104 propiedades total found
Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 260 m²
En venta de viviendas en ruinas, villa de 3 plantas con una superficie de 260 metros cuadrad…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa en Toroni, Grecia
Villa
Toroni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Neos Marmaras, Grecia
Villa
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Código de propiedad: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 2.300.000 . Es…
$2,65M
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Villa 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Abrace lujo vivir en esta nueva casa unifamiliar de Halkidiki, Grecia. Disfruta de impresion…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso -2/-2
Situado en la impresionante región de Halkidiki, esta hermosa Maisonette ofrece una oportuni…
$318,948
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Halkidiki Properties
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pe…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 700 m²
Venta de Villa en construcción, situada en el lugar más pintoresco de Sithonia. La propiedad…
$4,13M
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Grekodom Development
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Presentando una encantadora Maisonette en buenas condiciones, ubicada en Sithonia, Halkidiki…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Villa 2 habitaciones en Toroni, Grecia
Villa 2 habitaciones
Toroni, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Unique maisonette En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el corazón de H…
$284,775
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Halkidiki Properties
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English
Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Unifamiliar unifamiliar En frente del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pequeño pa…
$2,28M
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Halkidiki Properties
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English
Villa en Sarti, Grecia
Villa
Sarti, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta villa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta…
$1,16M
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Grekodom Development
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Esta casa unifamiliar en una hermosa zona de Halkidiki, Grecia, está en buenas condiciones y…
$717,633
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Halkidiki Properties
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Villa 8 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 8 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 670 m²
Piso -1/-1
Presentando esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia, con impresionantes vis…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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English
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Código de propiedad: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos for € 725.000 . Est…
$844,716
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Property Code: HPS5555 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 20.000.000 . This 600 sq. m.…
$23,02M
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante casa unifamiliar reformada en Halkidiki, Grecia, con impres…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Código de propiedad: HPS3201 - Hotel EN VENTA en Sithonia Nikiti para € 1.000.000. Estos 210…
$2,30M
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Villa en Ormos Panagias, Grecia
Villa
Ormos Panagias, Grecia
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Bienvenidos a esta impresionante casa unifamiliar actualmente en construcción en Halkidiki, …
$364,512
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Halkidiki Properties
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Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo de 300 m² en Sithonia – comodidad, elegancia y vistas impresionantes. Se vend…
$1,46M
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Property Code: HPS5055 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 550.000 . This 180.00 sq. m.…
$632,969
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Piso -1/-1
Presentando una impresionante villa en venta en Halkidiki, Grecia. Esta lujosa propiedad de …
$1,31M
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso -1/-1
Experimente el máximo lujo viviendo en esta nueva maisonette construida en Halkidiki, Grecia…
$239,211
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Presentando la oportunidad perfecta para poseer una buena casa unifamiliar en un complejo en…
$626,505
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Bienvenidos a esta hermosa maisonette en Halkidiki, Grecia, a solo 5 minutos a pie del mar. …
$1,08M
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta hermosa propiedad de maisonette se encuentra en la pintoresca región de Halkidiki, Grec…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Toroni, Grecia
Villa 5 habitaciones
Toroni, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar en Halkidiki, Sithonia, actualmente en constr…
$467,031
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, esta casa unifamiliar de nueva construcción…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 200 m²
Presentando una bonita propiedad en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta casa unifam…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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