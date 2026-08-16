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Villas en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
14
Nea Moudania
13
Nea Triglia
4
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68 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Bienvenido a esta impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Situad…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$740,415
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,22M
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 3 pl…
$1,12M
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/1
Maisonette única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en el cora…
$250,602
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una vida de lujo en buen estado con …
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, a poca distancia del mar, en un lugar muy he…
$598,028
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Villa 8 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 8 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Esta casa unifamiliar situada en el municipio Nea Propontida de Halkidiki ofrece una rara op…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Villa en Nea Flogita, Grecia
Villa
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Código de propiedad: HPS1236 - Chalet en venta en Moudania Flogita por € 600.000 . Esta Vill…
$690,512
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Villa 7 habitaciones en Nea Gonia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nea Gonia, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Number of rooms: 7  Levels: 3  Bathrooms: 3  B…
$466,228
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Аталанта
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Villa 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$398,685
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Villa 2 habitaciones en Paralia Dionisiou, Grecia
Villa 2 habitaciones
Paralia Dionisiou, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Descubre el epítome de lujo viviendo en Halkidiki, Grecia con esta exquisita maisonette. Apr…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa 1 habitación en Nea Triglia, Grecia
Villa 1 habitación
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$341,730
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propied…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Paralia Dionisiou, Grecia
Villa 4 habitaciones
Paralia Dionisiou, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Propiedad de lujo. Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermos…
$660,678
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Halkidiki Properties
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Villa en Nea Potidea, Grecia
Villa
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Property Code: HPS5472 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for € 790.000 . This 288 s…
$909,174
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en un complejo de Halkidiki, Grecia se encuentra actualm…
$216,429
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Villa 7 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, e…
$706,242
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, esta espaciosa maisonette ofrece impresionantes vis…
$478,422
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Villa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Hermosa casa independiente En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Kassandra, en el co…
$911,280
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Villa 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Villa 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/1
Introduciendo una impresionante propiedad Maisonette situada en la pintoresca región de Halk…
$224,403
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Villa 5 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$512,595
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Villa 3 habitaciones en Nea Triglia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 340 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa unifamiliar en un lugar muy hermoso en Nea Propontida , en el corazón de Halkid…
$318,948
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Villa 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Villa 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, …
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, esta casa unifamiliar ofrece una mezcla perfec…
$283,636
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Halkidiki Properties
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Villa 12 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Villa 12 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Esta hermosa casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia está en una gran condición y cuenta con i…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso -2/-2
Esta hermosa maisonette en Halkidiki, Grecia ofrece una impresionante vista al mar y está en…
$626,505
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Villa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Situado en la pintoresca región de Halkidiki, esta casa unifamiliar reformada ofrece increíb…
$284,775
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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