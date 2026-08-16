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Villas en venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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South Pilio Municipality
5
Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
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49 propiedades total found
Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 3-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano const…
$625,776
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649,390
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Villa en Central Greece, Grecia
Villa
Central Greece, Grecia
Dormitorios 7
Área 595 m²
Se vende villa de 3 plantas de 595 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$1,83M
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Villa en Thessaly, Grecia
Villa
Thessaly, Grecia
Dormitorios 6
Área 640 m²
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,36M
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Villa en Arachova, Grecia
Villa
Arachova, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
$531,319
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
Villa
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Venta villa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de…
$808,785
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$818,915
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 493 m²
Se vende villa de 3 plantas de 493 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$1,36M
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
Villa
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 550 m²
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla Eubea . La planta baja consta…
$2,13M
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Villa 5 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aegean Breeze II es un conjunto de apartamentos y villas frente …
$413,131
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
Villa
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla Euboea. Semi-basement consta de …
$1,00M
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Villa en Volos, Grecia
Villa
Volos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$920,953
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Villa en Achillio, Grecia
Villa
Achillio, Grecia
Área 250 m²
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Una magnífica vista…
$2,48M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823,151
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
Villa
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 570 m²
Venta villa de 3 plantas de 570 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,65M
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Municipality of Orchomenos, Grecia
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Nº de cuartos de baño 3
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Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
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Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
Villa
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$2,54M
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta villa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
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Villa en Malesina, Grecia
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Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$448,669
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Villa en Thessaly and Central Greece, Grecia
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Thessaly and Central Greece, Grecia
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Área 446 m²
Venta villa de 3 plantas de 446 metros cuadrados en la isla Euboea. Semi-basement consta de …
$1,09M
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Villa en Thessaly, Grecia
Villa
Thessaly, Grecia
Área 383 m²
Nos complace ofrecerle una magnífica villa en el pintoresco pueblo en el este de Pelion. Est…
$743,846
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Villa en Neochori, Grecia
Villa
Neochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement const…
$413,248
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Villa en Livanates, Grecia
Villa
Livanates, Grecia
Dormitorios 9
Área 525 m²
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,13M
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Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,08M
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Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 9
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$944,567
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Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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