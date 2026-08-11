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Villas en venta en Véria, Grecia

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14 propiedades total found
Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 610 m²
Venta villa de 5 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano con…
$767,461
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Se vende villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$531,319
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$968,181
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 1 700 m²
Venta villa de 1700 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: chimenea, aire acond…
$6,28M
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 12
Área 900 m²
Se vende villa de 2 plantas de 900 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 6 …
Precio en demanda
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 3
Área 327 m²
Venta villa de 3 plantas de 327 metros cuadrados en Salónica. El sótano consiste en un almac…
$501,801
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 1 168 m²
Venta de dos villas en una parcela de 11.570 metros cuadrados. La distancia entre las dos vi…
$2,60M
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Área 580 m²
Villa de lujo en venta en una zona tranquila de Plagiari, con una superficie total de 580 me…
$1,26M
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Villa en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Área 350 m²
Venta en construcción villa de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Hay: una c…
$1,12M
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$767,461
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Villa en Trilofo, Grecia
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Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 343 m²
Venta en construcción villa de 3 plantas de 343 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$767,461
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 7
Área 610 m²
Venta villa de 3 plantas de 610 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement…
$678,907
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Villa en Trilofo, Grecia
Villa
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en construcción villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$765,518
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Villa en Véria, Grecia
Villa
Véria, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Se vende villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en el norte de Grecia. La planta baja co…
$826,496
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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