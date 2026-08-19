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Villas en venta en Municipality of Ermionida, Grecia

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Municipal Unit of Kranidi
15
Municipal Unit of Ermioni
5
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20 propiedades total found
Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Área 292 m²
Se vende villa de 2 plantas de 292 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$1,65M
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 124 m²
Venta villa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,48M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Thermisia, Grecia
Villa
Thermisia, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 2 plantas de 147 metros cuadrados en la península Peloponesa. La primera plan…
$1,02M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,06M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$5,31M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,52M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,66M
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Código de propiedad: 1912 - Casa EN VENTA en Kranidi Agios Aimilianos por € 780.000. Este 30…
$1,25M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 7
Área 650 m²
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 7
Área 1 100 m²
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 9
Área 480 m²
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,13M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,88M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Esta villa de lujo se encuentra en Porto Heli, una pintoresca ciudad portuaria y balneario c…
$1,80M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Ermionida, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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