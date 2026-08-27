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Villas en venta en Katerini Municipality, Grecia

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6 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641 147
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$649 390
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Villa en Korinos, Grecia
Villa
Korinos, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano consta de un alma…
$531 319
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Katerini Municipality, Grecia
Villa
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de…
$380 535
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Villa en Katerini Municipality, Grecia
Villa
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Área 697 m²
Venta villa de 4 plantas de 697 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$1,00M
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 170 m²
En venta en construcción 2 - villa de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta b…
$152 386
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Parámetros de las propiedades en Katerini Municipality, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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