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Villas en venta en Municipality of Heraklion, Grecia

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Heraklion Municipal Unit
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Heraclión
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64 propiedades total found
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta 250 metros cuadrados en las inmediaciones de Heraklion En una zona tranquila …
$599,000
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 6
Área 582 m²
Venta de un complejo residencial compuesto por 3 maisonettes de 582 metros cuadrados cada un…
$2,36M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 4
Área 163 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (163sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$690,715
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 450 m²
Venta: Lujoso 450 m2 Villa con Piscina Privada – Heraklion, Creta Situado en Heraklion, Cret…
$2,95M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
Venta – Villa de lujo en Agia Pelagia, Heraklion Crete Descubra una residencia de 500 m2 en …
$2,14M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 400 m²
Venta villa de 400 metros cuadrados en Creta. Hay: una chimenea. Los propietarios dejarán lo…
$1,95M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 5
Área 220 m²
POR VENTA: 2 LUXURY VILLAS ON A 3,300 sq.m. PLOT – CONSTRUCTION En una parcela de 3.300 metr…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 5
Área 432 m²
Venta antigua villa de 3 plantas de 432 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 2…
$1,12M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 726 m²
Oferta En Venta: Dos villas de lujo sin igual de 379m2 y 347m2 en Chersonissos, Creta. Cada …
$6,06M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 130 m²
Villa de nueva construcción en venta en Creta. La villa tiene una superficie total de 130m2 …
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 3
Área 410 m²
Venta de una hermosa villa con piscina privada, situada en Heraklion, Crete. Esta casa 410sq…
$2,01M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 2
Área 104 m²
Villa independiente con piscina privada en Hersonissos, Creta Situado en una zona serena a …
$530,138
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 2
Área 65 m²
🏡 Venta – Villa B2 en BOMO AG Residences Tu escapada privada de Hillside en gouves tradicion…
$345,597
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de un dormitorio…
$460,101
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 89 m²
Venta casa moderna en estilo loft con piscina privada, Guves, Creta Casa moderna de estilo l…
$545,348
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (144sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 480 m²
Lujosa Villa frente al mar en Heraklion, Creta – ¡A solo 10 metros de la playa! Experimente …
$2,06M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 180 m²
Venta de un complejo de dos casas de estilo loft idénticas con piscinas privadas, Guves, Cre…
$1,09M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (150sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$1,13M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 250 m²
Venta de una hermosa villa con piscina privada, situada en Heraklion, Crete. Esta casa de 25…
$589,174
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 300 m²
Venta antigua villa de construcción de 300 metros cuadrados en Creta. Hay: paneles solares p…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Área 90 m²
Venta casa moderna en estilo loft con piscina privada, Guves, Creta Casa moderna de estilo l…
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Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
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Área 300 m²
Villa de piedra de lujo en venta 300 metros cuadrados en Kato Archanes, Heraklion, Crete En …
$777,468
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Dormitorios 5
Área 350 m²
Villa de lujo en venta en el Campo de Heraklion, Creta! Nos complace presentar una oportuni…
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Dormitorios 3
Área 280 m²
Villa en venta en Creta. La villa consta de planta baja y primer piso, tiene 280m² en una pa…
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Área 287 m²
Venta: Villa de lujo 287 metros cuadrados en Creta – Municipio de Hersonissos Esta hermosa v…
$914,052
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Área 250 m²
Villa de lujo 250 metros cuadrados en venta en Pitsidia, sur de Heraklio. La villa con cuatr…
$1,89M
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Dormitorios 8
Área 590 m²
En venta una villa de 4 plantas, que consta de una planta baja separada del resto de la casa…
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Dormitorios 2
Área 85 m²
Se vende casita de 85 metros cuadrados en Creta .La casita tiene niveles 2. La planta baja c…
$274,216
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Heraklion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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