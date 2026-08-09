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Villas en venta en Region of Crete, Grecia

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Municipality of Apokoronas
17
Heraclión
66
Heraklion Municipal Unit
66
Municipality of Heraklion
66
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223 propiedades total found
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 600 m²
Venta de una impresionante villa con piscina en Hersonissos, Heraklion, Creta Una rara propi…
$1,85M
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
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Villa en Amnatos, Grecia
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Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta 250 metros cuadrados en Gazi, Heraklion, Crete En una zona tranquila y verde …
$529,885
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$498,185
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,14M
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Villa en Region of Crete, Grecia
Villa
Region of Crete, Grecia
Área 154 m²
Villa única en venta en Rethymno, Crete Hay casas que sólo proporcionan refugio. Y hay aquel…
$461,255
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
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Villa en Skotino, Grecia
Villa
Skotino, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villa en Heraklion, Creta, en una parcela de 265 m2, con piscina privada y vistas al mar – 1…
$134,382
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Villa en Malaxa, Grecia
Villa
Malaxa, Grecia
Dormitorios 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Аталанта
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 433 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,12M
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Villa en Kalyves, Grecia
Villa
Kalyves, Grecia
Área 406 m²
Venta Villa en Apokoronas. En una parcela de 4300 metros cuadrados villa en venta con una ma…
$3,73M
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 307 m²
En venta 2-almacén villa de 307 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 400 m²
Venta villa de 400 metros cuadrados en Creta. Hay: una chimenea. Los propietarios dejarán lo…
$1,95M
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Villa en Kalathas, Grecia
Villa
Kalathas, Grecia
Área 250 m²
Villa de lujo moderna en Agios Onoufrios – Experimenta la esencia de la vida refinada En una…
$1,74M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta: Lujosa Villa de 3 pisos en Heraklion, Creta (156sq.m.) – Mar impresionante & Montaña …
$1,12M
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Villa en Perivolia, Grecia
Villa
Perivolia, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta: Villa de lujo de tres pisos en Galatas, Chania Una oportunidad única para la residen…
$1,60M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 275 m²
Venta villa de 275 metros cuadrados con un espacio adicional de 70 metros cuadrados de garaj…
$2,17M
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 172 m²
Venta: Villa de lujo con piscina privada & Panoramic Vistas – Rethymno, Creta Descubra una l…
$536,208
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Villa en Epano Elounda, Grecia
Villa
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste en un gimnasio…
$1,42M
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Villa en Sfaka, Grecia
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Sfaka, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Venta de lujo Villa 440sq.m con parcela de 5000m2 en el este de Creta. La villa consta de un…
$3,29M
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Villa en Ierapetra, Grecia
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Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta hermosa villa independiente en la costa suroeste de Creta, a 2 kms de la ciudad y la p…
$742,667
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Villa en Region of Crete, Grecia
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Dormitorios 4
Área 300 m²
Villa de lujo en venta en Gournes Temenos, Heraklion Venta: una villa de lujo con una superf…
$921,539
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Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Área 582 m²
Venta de un complejo residencial compuesto por 3 maisonettes de 582 metros cuadrados cada un…
$2,36M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
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Dormitorios 6
Área 200 m²
Venta – Villa moderna de 6 dormitorios con piscina privada en Agriana, Hersonissos Situado e…
$1,77M
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
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Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$680,351
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
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Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende villa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 3 dor…
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 192 m²
Venta villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$447,489
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Parámetros de las propiedades en Region of Crete, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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