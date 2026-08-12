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Villas en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Municipio de Casandra
545
Unidad Municipal de Palene
278
Unidad Municipal de Casandra
267
Municipality of Nea Propontida
69
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919 propiedades total found
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
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Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Аталанта
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Vista Estate
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
En venta: propiedad moderna con una superficie total de 450 m², construida en 2019 sobre una…
$4,06M
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Villa 5 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En venta una amplia villa de 150 m², situada en el pintoresco pueblo de Pefkochori, en la pe…
$925,918
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Villa 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
Villa 3 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Esta impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia ofrece impresionantes vistas al mar. Situ…
$740,415
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Halkidiki Properties
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English
Villa 7 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa independiente En frente del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pequeño…
$2,85M
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Halkidiki Properties
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English
Villa en Polychrono, Grecia
Villa
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Código de propiedad: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 900.000 . Este 120…
Precio en demanda
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Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa 4 habitaciones en Afytos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Afytos, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Presentando una encantadora maisonette en buenas condiciones con increíbles vistas abiertas,…
$558,159
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Halkidiki Properties
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English
Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa en Kriopigi, Grecia
Villa
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Property Code: HPS5293 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 1.000.000 . This 180 sq…
$1,15M
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Villa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso -1/-1
Esta casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia es la oportunidad perfecta para la renovación. Of…
$307,557
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Halkidiki Properties
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English
Villa en Polychrono, Grecia
Villa
Polychrono, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Property Code: HPS5572 - Villa FOR SALE in Pallini Chaniotis for € 870.000 . This 160 sq. m…
$1,00M
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Villa en Gerakini, Grecia
Villa
Gerakini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
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Villa 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Kassandra, Halkidiki. Esta lujosa propiedad ofre…
$353,121
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Casandra, Grecia
Villa
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Código de propiedad: HPS5704 - Villa FOR SALE in Kassandra Kassandreia for € 480.000 . Esta …
$552,409
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Villa en Municipio de Casandra, Grecia
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Property Code: HPS4528 - Villa FOR SALE in Kassandra Poseidi for € 2.000.000 . This 230 sq.…
$2,30M
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Villa 4 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Situado en la hermosa región de Halkidiki, Grecia, esta maisonette renovada cuenta con una v…
$427,628
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Kalandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kalandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso -1/-1
Introduciendo una casa unifamiliar en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta propiedad…
$546,768
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 506 m²
Property Code: HPS3996 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.200.000 . This 506 s…
$2,53M
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Villa 4 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 252 m²
Piso -2/-2
Propiedad de lujo. Casa unifamiliar única con una piscina de lujo, en un lugar muy hermoso e…
$740,415
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Pyrgadikia, Grecia
Villa
Pyrgadikia, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
Venta villa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Planta baja consta de…
$661,197
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Kriopigi, Grecia
Villa
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 460 m²
Venta villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$1,42M
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Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Ormos Panagias, Grecia
Villa
Ormos Panagias, Grecia
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Bienvenidos a esta impresionante casa unifamiliar actualmente en construcción en Halkidiki, …
$364,512
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, esta casa unifamiliar de nueva construcción…
$740,415
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Esta p…
$455,640
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Halkidiki Properties
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English

Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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