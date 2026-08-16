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Villas en venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
35
Agios Nikolaos
6
Neapoli Municipal Unit
7
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43 propiedades total found
Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 4
Área 114 m²
En venta en construcción 2 - villa de 114 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta d…
$315,249
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta villa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$369,372
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Villa en Vrachasi, Grecia
Villa
Vrachasi, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta en construcción 3-almacén villa de 380 metros cuadrados en Creta. El semi-sótano co…
$1,13M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 480 m²
Villa incompleta en venta en la zona de Agios Nikolaos. La villa está a solo 200 metros del …
$767,461
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Villa en Vrouchas, Grecia
Villa
Vrouchas, Grecia
Área 220 m²
Hermosa Villa en venta en un pueblo tradicional de Creta Esta encantadora villa de 220 metro…
$1,53M
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta en Milatos, Creta En una tranquila ladera cerca de Milatos se encuentra esta …
$922,509
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TekceTekce
Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 250 m²
Venta – Villa de lujo en la playa de Milatos, Lasithi, Creta Descubre una villa de 250 m2 en…
$1,77M
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Villa en Epano Elounda, Grecia
Villa
Epano Elounda, Grecia
Área 1 200 m²
Venta de una villa única en el paraíso de la Bahía de Mirabello. La villa se encuentra en la…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta villa de 3 plantas de 124 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$582,215
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 357 m²
Venta una elegante villa de 357 metros cuadrados en la fase de construcción! La villa se enc…
$1,12M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
En venta 2 - villa de 270 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala de estar …
$2,24M
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Villa en Vrouchas, Grecia
Villa
Vrouchas, Grecia
Área 120 m²
Retiro moderno en el pintoresco Pano Loumas Ubicado en la encantadora campiña de Pano Loumas…
$627,268
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 200 m²
En venta en construcción villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. El semisótano …
$818,231
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 2 - villa de 200 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala de estar …
$2,60M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 3-almacén villa de 200 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de un dormit…
$1,30M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 6
Área 650 m²
Exclusiva Villa de lujo con vistas panorámicas de Spinalonga – Creta Esta excepcional villa …
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 275 m²
Venta villa de 275 metros cuadrados con un espacio adicional de 70 metros cuadrados de garaj…
$2,17M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 170 m²
Se vende villa en Creta, área total 170m² en una parcela de 750m². Más específicamente, la v…
$1,18M
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Villa en Vrouchas, Grecia
Villa
Vrouchas, Grecia
Área 167 m²
Elevated Premium Off-Plan Villa in Picturesque Pano Loumas Situado en el hermoso telón de fo…
$916,744
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Villa en Epano Elounda, Grecia
Villa
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 3
Área 250 m²
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dormi…
$2,36M
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Villa en Epano Elounda, Grecia
Villa
Epano Elounda, Grecia
Área 240 m²
Villas con terraza: Terrace Villas son villas de 2 dormitorios, estas amplias villas combina…
$2,92M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 420 m²
Esta villa es una joya de lujo que domina la bahía a través de la ciudad de Agios Nikolaos y…
$3,16M
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 600 m²
Villa principal 400 metros cuadrados, parcela 3.500 metros cuadrados: Planta baja: 1 salón c…
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
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Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 307 m²
En venta 2-almacén villa de 307 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
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Villa en Epano Elounda, Grecia
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Epano Elounda, Grecia
Área 296 m²
Villas con terraza: Terrace Villas son villas de 3 dormitorios, estas amplias villas combina…
$3,77M
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Villa en Epano Elounda, Grecia
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Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Creta. El sótano consiste en un gimnasio…
$1,42M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende villa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de 3 dor…
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 192 m²
Venta villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$447,489
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 518 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,44M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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